Премьер-министр поручил директору СНБ заняться организаторами массовых мероприятий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил директору Службы национальной безопасности (СНБ) заняться организаторами массовых мероприятий. Об этом глава государства сообщил в своей записи в Facebook.

Премьер-министру прислали видео, на котором предположительно запечатлено мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей - 1 июня.

«Только что мне прислали этот видеоматериал, заверив, что это произошло накануне в административном районе Шенгавит.



Это проявление крайней безответственности, угроза национальной безопасности.

Я поручил директору Службы национальной безопасности заняться организаторами всех подобных мероприятий», – написал Никол Пашинян.

Отметим, что, по опубликованным сегодня утром данным, за прошедшие сутки в стране было зафиксировано беспрецедентно большое число новых случаев коронавируса – 517, зарегистрировано также рекордное число случаев смерти от болезни – 19. Общее число случаев коронавируса в Армении перевалило за 10 тысяч, число умерших от COVID-19 достигло 158, еще 56 инфицированных коронавирусом пациентов, согласно Минздраву, скончались по причине других болезней.

Коронавирусом инфицированы также премьер-министр Армении и его семья.