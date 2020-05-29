Полиция в усиленном режиме следит за соблюдением норм комендатуры

За прошедший день в Армении было зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев инфицирования коронавирусом - 460, скончались еще 7 человек, у 6 из них были сопутствующие хронические заболевания.

C момента вспышки коронавируса, 1 марта, в Армении было зарегистрировано 120 случаев смерти от COVID-19. Министерство здравоохранения также сообщает, что за прошедшие сутки был зафиксирован один случай, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила по причине другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 45.

Общее число инфицированных коронавирусом в Армении составляет 8676, в настоящее время на лечении находятся 5214 граждан. За прошедшие сутки выздоровело 10 человек, общее число выздоровевших составляет 3297.

«Ситуация более чем серьезная и чем дальше, тем становится еще серьезнее» - вчера заявил премьер-министр Никол Пашинян. Для обнуления показателей коронавируса правительство призывает применять три простых правила: носить маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. В случае неношения маски правительство прибегнет к более строгим мерам, вплоть до того, что ношение маски станет обязательным везде. Сейчас наличие маски обязательно на открытых территориях, а ее ношение – в транспорте, на остановках и в закрытых помещениях.

Полиция сегодня с раннего утра в усиленном режиме осуществляет контроль в столичных административных районах Кентрон и Давиташен. В беседе с Радио Азатутюн полицейские отмечали, что проверяют, носят ли граждане в определенных местах маски и есть ли у них при себе маски на открытых территориях. В случае несоблюдения правил составляется протокол. Гражданин может быть оштрафован на 10 тысяч драмов.

В полиции сообщают, до сих пор за нарушение правил правового режима чрезвычайного положения в общей сложности был составлен 15241 протокол.

В комендатуре также сообщают, что по случаям нарушения норм, установленных комендантом, в результате проверок инспекционных органов, по состоянию на 29 мая, на 24 часа была приостановлена деятельность 1156 организаций, были проведены 17572 проверки.

А ограничения на въезд и выезд все еще продолжают действовать в городе Севан. Был установлен специальный режим въезда и выезда за административную границу общины, запрещающий въезд и выезд людей и транспортных средств, за исключением перевозки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств, топлива.