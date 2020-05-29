COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 пациентов, выявлено 460 новых случая инфицирования

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 460, в общем составив 8676. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на утро 29 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 10 и сейчас составляет 3297.

Согласно сообщению, за сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа от COVID-19 в Армении скончались 120 человек, еще 45 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5214, а общее количество проведенных в стране тестов на коронавирус составляет 56042.