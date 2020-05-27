В Армении сложилась довольно сложная ситуация - премьер-министр

В Армении сложилась довольно сложная ситуация, и мы имеем дело со второй волной коронавируса, на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к эпидемической ситуации. По словам премьер-министра, очевидно, что в течение ближайшего года коронавирус не исчезнет.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 372, в общем составив 7774. За сутки от COVID-19 скончались еще 7 пациентов, у 6 из них были сопутствующие хронические заболевания. Общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 98. За прошедшие сутки еще 5 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам. Общее число таких случаев составило 44.

Министерство здравоохранения также сообщает, что число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 35 и сейчас составляет 3255, а на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 4377 пациентов.

Премьер-министр повторил, что для обнуления показателей коронавируса необходимо применять три простых правила: носить маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Следующим методом премьер-министр считает административный метод: в ежедневном режиме нужно ужесточать методы административного принуждения, чтобы все граждане следовали этим правилам.

«Ежедневно в административных округах Еревана будут проводиться рейды, чтобы мы могли на месте убедиться, насколько выполняются установленные правила», - сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что если призыв о необходимом ношении масок не будет воспринят, прибегнет к более строгим мерам, вплоть до того, что сделает ношение маски обязательным везде, без исключения.

«Мы сделаем их обязательными, и если человек сидит один в парке, и на 10 километров вокруг никого больше нет, но мы де-юре сделаем ношение обязательным для усиления контроля, значит, он будет оштрафован. И еще будет поставлен вопрос о том, сделать ношение маски дома обязательным или нет. Я немного преувеличиваю, естественно. То есть, мы можем принять такое решение, что если человек вышел из дома без маски, ир он будет оштрафован», - отметил премьер.

Данные о нарушении правил во время чрезвычайного положения представил начальник Полиции Арман Саргсян. По факту отсутствия маски у гражданина было составлено 240 протоколов, за нарушение правил при осуществлении пассажироперевозок составлено 657 протоколов.