МИД Армении: Решение ЕСПЧ является вердиктом против армяноненавистнической политики Азербайджана

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии» является вердиктом против армяноненавистнической политики Азербайджана, заявляет Министерство иностранных дел Армении.

МИД Армении выступил с заявлением по поводу вердикта В заявлении, в частности, отмечается:

Оглашенный вчера вердикт ЕСПЧ по делу, которое связано с освобождением и героизацией Рамиля Сафаров, жестоко убившего армянского офицера Гургена Маркаряна, по мнению внешнеполитического ведомства Армении, «не только признает, но определяет как недопустимое поощрение преступлений Азербайджаном на государственном уровне против армян на почве ненависти».

«В 2004 году в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» азербайджанский офицер Рамиль Сафаров зарубил топором спящего Гургерна Маргаряна и напал на армянского офицера Айка Макучяна. Венгерский суд приговорил его к пожизненному заключение, после передачи Сафарова в Азербайджан, где преступник должен был продолжить отбывать наказание, его помиловали и героизировали. В связи с этим в вердикте суда отмечается: «Суд особенно потрясен тем фактом, что по возвращении в Азербайджан Сафаров был освобожден и ему были предоставлены привилегии, в частности компенсация зарплаты за время проведенное в тюрьме, повышение воинского звания, что было реализовано посредством публичной церемонии».

«Суд постановил, что Азербайджан нарушил обязательства, предусмотренные по 2-й статье (право на жизнь) и 10-й статье (исключение дискриминации) Европейской конвенции.

Показательно, что суд указал, что нарушение этих статей носило взаимосвязанный характер, что констатирует, что безнаказанность и героизация Рамиля Сафарова со стороны высшего руководства Азербайджана была сделана на основе национальной принадлежности жертв», - отмечает МИД Армении в распространенном вчера поздно вечером заявлении.

«Вердикт предписывает правовые обязательства в отношении Азербайджана – реализацию действий, которые должны пресечь нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Армения рассматривает этот вердикт ЕСПЧ как требование к властям Азербайджана восстановить справедливость по делу об убийстве Гургена Маркаряна и прекратить расистскую политику в отношении армян. Армения будет последовательна в этом направлении в соответствующих международных инстанциях.

Освобождение убийцы указом президента Азербайджана были оскорблением в отношении цивилизационных критериев и человеческого достоинства. Сегодня, когда эти действия получили правовую оценку, мы более чем решительно настроены на предотвращение преступлений на почве ненависти и обеспечение безопасности армянского народа в регионе.

Мы продолжим последовательные работы во имя мирного и безопасного региона, свободного от ненависти», - говорится в заявлении МИД Армении.