Спикер НС сделал депутату Геворку Петросяну предупреждение за неношение маски

Спикер Национального собрания (НС) Армении Арарат Мирзоян сегодня предупредил: все те депутаты, которые не будут носить маски в зале заседаний парламента, получат предупреждение и будут выдворены из зала. Это предупреждение, по сути, касалось депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Говорка Петросяна, который и сегодня пришел в зал без маски.

Отметим, что еще совсем недавно в Национальном собрании лишь единичные депутаты носили маски. Сегодня, однако, ситуация в парламенте изменилась.

«Я, как спикер Национального собрания, буду делать предупреждение, а затем, в случае необходимости, буду выпроваживать из зала на день, а если нужно и на семь дней, всех тех депутатов, которые не носят маски», - заявил спикер НС.

Арарат Мирзоян признал, что сам он тоже поступил неправильно, когда во время торжественной церемонии в закрытом помещении не надел маску. «Хочу перед всеми вами и перед нашими гражданами сказать: да, это было неправильно с моей стороны. Я думал, что это торжественный момент, церемония инаугурации президента Арцаха, и хотя это был закрытый зал, я не носил маску. Но хочу признаться, что это было неправильно», - сказал он.

Однако глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян возразил Арарату Мирзояну, что, согласно Конституции, решения коменданта не распространяются на парламент, следовательно, он не может выдворять депутата из зала за то, что тот не носит маску.

«Есть норма Конституции, что чрезвычайное положение на распространяется на Национальное собрание, следовательно, Вы не можете применять в парламенте решения коменданта в рамках чрезвычайного положения и выдворять депутатов из зала. Что касается ношения маски, естественно, мы все за ношение маски, все мы в закрытых помещениях носим маску, но во время разговора или при соблюдении социальной дистанции пусть депутат сам решает под свою ответственность, носить или не носить», - отметил Марукян.

«Я хочу подтвердить Вам, г-н Марукян, что я буду применять эти меры»,- в ответ сказал спикер парламента.

Арарат Мирзоян как сказал, так и сделал: за неношение маски объявил депутату фракции ППА Говорку Петросяну предупреждение. «Значит, в отношении депутата Национального собрания Говорка Петросяна объявляется предупреждение», - заявил он.

После сделанного Геворку Петросяну предупреждения Эдмон Марукян обвинил Арарата Мирзояна в применении двойных стандартов, напомнив, что, когда депутаты правящей фракции «Мой шаг» подвергли его насилию в зале суда, Мирзоян никому не сделал предупреждения.

«Когда с кулаками нападали на депутатов, подвергали насилию, Вы ни одного депутата не выдворили на день или семь дней, не объявили предупреждения», - заявил он.

Эдмону Марукяну ответил депутат правящей фракции Рубен Рубинян. Он назвал утверждения Марукяна позором, предупредив, что того запомнят как человека, борющегося за неношение маски. «Этот человек пришел и борется в Национальном собрании за право не носить маску. Это просто позор», - сказал он.

Получивший предупреждение депутат фракции ППА Геворк Петросян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что ничего не имеет против спикера Национального собрания, просто из-за проблем со здоровьем не может носить маску. Петросян подчеркнул, что есть люди, которые делают все, что угодно без маски, а затем перед видеокамерами показывают, что они якобы законопослушные. «У меня проблемы с дыханием, я не могу носить. Я не преследую цели оскорбить кого-то, я просто не могу носить маску. Я не понимаю, проблемой для всей страны является то, чтобы Петросян носил маску?» - сказал депутат фракции ППА.

На замечание, что, возможно, ему нужно принести справку о том, что по причине проблем со здоровьем он не может носить маску, депутат ответил: «Нет, я не собираюсь приносить такую справку, если меня выдворят из зала, пусть выдворяют. Есть люди, которые целый день ходят туда-сюда без маски, затем приходят и перед камерами снимаются в маске и показывают, что они законопослушные граждане, а Геворк Петросян незаконопослушный? Если вы более внимательно приглядитесь, кто чем занимается, появятся более интересные темы».

На вопрос, будет ли он и дальше отказываться носить маску, Петросян ответил: «Увидите».