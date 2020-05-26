COVID-19: За сутки в Армении выявлено 289 новых случая инфицирования; 4 пациента скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 289, в общем составив 7402. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 3220.

За сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 91.

С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4052, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 52554.

Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что в настоящее время состояние 250 пациентов оценивается как тяжелое, а 48 пациентов как крайне тяжелое, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.