Посредством системы, фиксирующей передвижение и круг телефонных звонков граждан, обнаружено около 4,5 тысяч контактов

Посредством системы, фиксирующей передвижение и круг телефонных звонков граждан, обнаружено около 4,5 тысяч лиц, контактировавших с инфицированными гражданами, после изучения 1500 из них 230 граждан самоизолировались, данные остальных контактировавших продолжают изучаться. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил советник коменданта по чрезвычайному положению, вице-премьера Тиграна Авиняна Баграт Бадалян.

«На данный момент мы уже обработали данные 390 пациентов, было найдено около 4,5 тысяч потенциальных контактов, с которыми мы начали работать, мы проверили их имена и фамилии, чтобы идентифицировать с телефонными номерами, мы также поговорили с пациентами и выяснили, приведу цифры, из 1500 контактов примерно 230 самоизолировались. То есть, посредством внедрения этой системы мы увеличили число самоизолировавшихся примерно на 15 процентов», - сказал Бадалян.

В соответствии с законом, принятым Национальным собранием в конце марта, личные данные граждан: их передвижение, круг телефонных звонков и переписки стали доступными с целью максимально возможного предотвращения распространения коронавируса.

«Министерство здравоохранения при общении с пациентом выясняет круг его повседневного общения: семья, работа, родственники, друзья, и закрывает этот круг, после чего мы посредством звонков и локализации определяем тот потенциальный круг, который не был обнаружен Министерством здравоохранения, поскольку если бы он был обнаружен, эти люди были бы удалены из нашего списка, были бы отфильтрованы. После уточнения списка специалисты Министерства здравоохранения, которые работают в комендатуре, беседуют и выделают из списка тех людей, которых забыл упомянуть пациент, имена и данные этих людей», - пояснил советник коменданта.

Передвижения самоизолированных людей контролируются комендатурой, периодически поступает информация о состоянии их здоровья и потребностях.

Система действует уже две недели. На вопрос, были ли граждане, которые уклонялись от самоизоляции, советник коменданта ответил, что таких случаев пока зарегистрировано не было. «Таких случаев не было. Конечно, были случаи, когда поначалу пытались не давать каких-то данных, не отвечать на вопросы, но потом, когда объясняешь людям в чем состоит цель, они понимают и сотрудничают, никаких проблем не возникало», - сказал он.

«Когда мы выясняем, что у данного лица был телефонный разговор с больным, а также что в последние 14 дней он находился поблизости от него, мы проводим беседу с пациентом, и пациент подтверждает, что встречался с этим человеком, общался с ним, есть высокая вероятность того, что болезнь могла передаться, и эти люди подлежат самоизоляции», - сказал Бадалян.

Согласно решению правительства, полученные данные обрабатываются с помощью специальной компьютерной программы, безопасность которой контролирует и обслуживает Служба национальной безопасности, но без права на обработку данных.

Советник коменданта подчеркивает, что содержание и длительность телефонных разговоров их не интересуют, эти данные не собираются.