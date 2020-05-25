Контроль за самоизолировавшимися гражданами осуществляется посредством двух систем

Административный штраф в размере 100-250 тысяч драмов будет наложен на всех самоизолировавшихся граждан, которые нарушат правила самоизоляции.

За нарушение правил самозоляции и изоляции предусмотрена также ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса: когда нарушение ограничений, к примеру, приводит к инфицированию одного или нескольких лиц, причинению тяжкого вреда здоровью человека в результате заражения или смерти человека, нарушивший может быть наказан штрафом в размере до 700 тысяч драмов, арестом на срок до 3 месяцев и тюремным заключением на срок до 4 лет.

Для контроля за соблюдением правил самоизоляции и изоляции уже неделя, как созданы мобильные группы. В каждую группу входят врач, полицейский и сотрудник МЧС. Врач не участвует в обходах, однако находится на связи с двумя другими сотрудниками и самоизолировавшимися.

По словам советника коменданта чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна Баграта Бадаляна, контроль осуществляется с помощью двух систем. «Периодически они должны отвечать посредством сообщений, делать селфи, а также сообщается об их местонахождении, следовательно, мы регулярно знаем, вышел человек из дома или нет. Если вышел, автоматически соответствующее сообщение передается мобильным группам полиции и МЧС. Другая система – система посредством антенн сотовой связи, которая также в случае выхода из дома отправляет соответствующее сообщение сотрудникам мобильных групп полиции и МЧС. Если мы видим, что человек, тем не менее, не слушает призывов, его самосознание не столь высоко, он хочет заразить своих родственников и общество, мы вынуждены переместить этих людей в место изоляции», - сказал Бадаляна.

Мобильные группы получают список, в котором указано, сколько самоизолировавшихся гражданин находятся в данном районе в этот день. Последние также делятся по приоритетности, например, больные, не имеющие возможности пользоваться мобильным телефоном.

Мобильные группы по меньшей мере один раз посещают изолированных граждан. «В дом не входят. Через окно, издалека, у двери, посредством звонка убеждаются, просят выйти, чтобы увидеть, дома человек или нет. За это время мы также фиксируем местоположение полицейского, то есть, у нас также есть система контроля за контролирующими, за сотрудниками полиции и МЧС, чтобы обеспечить работу на должном уровне. Посредством внутреннего контроля мы фиксируем, что полицейский посетил этот адрес. Если он на месте, фиксирует и переходит к следующему адресу. Если не на месте, у него открывается дополнительное окно для заполнения соответствующего протокола, фотографирования и отправления общей системе», - рассказал советник коменданта.

Основная часть самоизолировавшихся сосредоточена в Ереване. По словам Бадаляна, их число скоро превысит 5 тысяч человек.

О необходимости мобильных групп говорил министр здравоохранения Арсен Торосян, отмечая, что отныне в больницах останутся только те пациенты, которые нуждаются в медицинской помощи, а всем бессимптомным пациентам будет предложено лечиться на дому.

«Для нас важна помощь каждого, потому что если наши самоизолировавшиеся граждане покинут места своей самоизоляции, в опасности окажемся мы все: их соседи, жители их двора, тот магазин, в котором они делают покупки. И учитывая, что мы больше не изолируем людей с положительным тестом и без симптомов, мы должны быть более бдительными, чтобы подобных нарушений не было», - сказал Бадалян.

Посредством другой системы предотвращения распространения коронавируса, фиксирующей передвижение граждан и круг их телефонных звонков, в течение полутора месяцев ее действия было выявлено 20 тысяч контактов 2500 инфицированных граждан.

«В результате собеседования самоизолировались более 700 человек, у 93 из них впоследствии тест оказался положительным», - сообщил советник коменданта.