Инфекционист: Люди стали обращаться за медпомощью в гораздо худшем состоянии, чем месяц назад

Из проведенных за последние сутки 1197 тестов на коронавирус положительными оказались 452. Это новый «рекорд» по числу случаев, выявленных в Армении за один день. Вчера от COVID-19 умерли 6 человек, самому молодому их них было 58 лет, а самому пожилому – 86 лет. Двое умерших были женщинами, четверо – мужчинами.

По словам инфекциониста ереванской инфекционной больницы «Норк» Наиры Степанян, люди стали обращаться к ним за помощью в гораздо худшем состоянии, чем месяц назад.

«Обращаются и тестируются исключительно люди, имеющие клинические проявления и жалобы. И среди этих людей таких тестов более 200 в инфекционной больнице «Норк». Глядя на пациентов, которые в настоящее время поступают в больницу, которые болеют уже в течение недели, длительно страдают от болезни и больше не могут самостоятельно дышать, не могут самостоятельно бороться с болезнью, снизить температуру и на машинах «скорой помощи» доставляются в инфекционную больницу «Норк», можно предположить, что в течение этих семи дней они успевают заразить и своих родных, и случаев инфицирования станет больше», - сказала она.

В Армении из 7113 случаев коронавируса выздоровело 3145 пациентов. 87 человек скончались. На данный момент на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 3842 пациента.

На вопрос, согласна ли она с прогнозом о том, что в июне в Армении может быть уже около 20 тысяч случаев коронавируса, инфекционист Наира Степанян ответила: «Если процесс будет идти такими темпами, то это не преувеличение. Возможно, что у нас будут именно такие цифры».