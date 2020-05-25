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Армения

Инфекционист: Люди стали обращаться за медпомощью в гораздо худшем состоянии, чем месяц назад

Инфекционист инфекционной больницы «Норк» Наира Степанян, 25 мая 2020 г.

Из проведенных за последние сутки 1197 тестов на коронавирус положительными оказались 452. Это новый «рекорд» по числу случаев, выявленных в Армении за один день. Вчера от COVID-19 умерли 6 человек, самому молодому их них было 58 лет, а самому пожилому – 86 лет. Двое умерших были женщинами, четверо – мужчинами.

По словам инфекциониста ереванской инфекционной больницы «Норк» Наиры Степанян, люди стали обращаться к ним за помощью в гораздо худшем состоянии, чем месяц назад.

«Обращаются и тестируются исключительно люди, имеющие клинические проявления и жалобы. И среди этих людей таких тестов более 200 в инфекционной больнице «Норк». Глядя на пациентов, которые в настоящее время поступают в больницу, которые болеют уже в течение недели, длительно страдают от болезни и больше не могут самостоятельно дышать, не могут самостоятельно бороться с болезнью, снизить температуру и на машинах «скорой помощи» доставляются в инфекционную больницу «Норк», можно предположить, что в течение этих семи дней они успевают заразить и своих родных, и случаев инфицирования станет больше», - сказала она.

В Армении из 7113 случаев коронавируса выздоровело 3145 пациентов. 87 человек скончались. На данный момент на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 3842 пациента.

На вопрос, согласна ли она с прогнозом о том, что в июне в Армении может быть уже около 20 тысяч случаев коронавируса, инфекционист Наира Степанян ответила: «Если процесс будет идти такими темпами, то это не преувеличение. Возможно, что у нас будут именно такие цифры».

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