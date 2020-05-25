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Армения

Город Севан будет закрыт до 3 июня включительно

Вид города Севан (архивная фотография)

По решению вице-премьера Армении, коменданта режима чрезвычайного положения Тиграна Авиняна, до 23:59 3 июня будут действовать ограничения в общине Севан Гегаркуникской области Армении.

Согласно сообщению, установлен специальный режим для въезда и выезда, в частности, запрещены въезд и выезд для граждан и транспортных средств, за исключением перевозки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств, топлива.

Решение вступает в силу с 06:00 25 мая.

В городе Севан также будут применяться временные ограничения на некоторые виды экономической деятельности.

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