Правительство предлагает продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней

В повестку дня завтрашнего заседания правительства включен вопрос о продлении режима чрезвычайного положения, объявленного в стране 16 марта и продленного до 14 мая, еще на 30 дней - с 17:00 14 мая до 17:00 13 июня включительно.

В проекте отмечается, что чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусной болезнью нового типа (COVID-19), продолжает угрожать жизни и здоровью населения и может привести к нарушению нормальных условий жизнедеятельности людей, а обстоятельства, послужившие основанием для объявления чрезвычайного положения, все еще не исчезли, о чем свидетельствуют, в частности, 3538 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания.

Напомним, что сегодня во время прогулки по улицам Еревана премьер-министр Никол Пашинян заявил, что продление режима чрезвычайного положения неизбежно, лишь режим ограничений будет ослаблен.