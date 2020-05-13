Пашинян высказался о продлении режима ЧП в Армении

В Армении режим чрезвычайного положения, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции, не может быть не продлен.

Об этом сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос граждан во время прогулки по центру Еревана.

«У нас нет варианта не продлить режим ЧП», - отметил премьер.

Пашинян вышел на улицу, чтобы лично оценить, как граждане соблюдают социальную дистанцию и другие меры предосторожности в связи с эпидемией коронавируса нового типа.

В ходе эфира премьер лично призывал граждан соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила гигиены, отмечая при этом, что подобные профилактические меры соблюдаются не всеми. Он подчеркнул, что в условиях, когда риск заразиться коронавирусом будет сохраняться в течение как минимум года, необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы иметь возможность заниматься экономической деятельностью.

«Многое зависит от нас с вами», - подчеркнул премьер.

Ранее сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook Никол Пашинян предупредил о возможном возврате к ограничениям, если темпы распространения коронавирусной инфекции будут оставаться высокими.

Отметим, что согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за последние сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 180, достигнув 3718. Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении от COVID-19 умерло 48 человек.

Напомним, что действующий режим ЧП в Армении заканчивается 14 мая. Ожидается, что в ближайшее время правительство представит в парламент новый законопроект о продлении режима ЧП.