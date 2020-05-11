Экс-премьер считает судебный процесс по делу «1 марта» «напряженным и политизированным»

Закрытое заседание парламентской следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе, на которое сегодня был приглашен бывший премьер-министр Карен Карапетян, продлилось около часа.

После заседания Карапетян, по сути, не ответил на вопросы, касающиеся заявления, сделанного им в 2017 году. Напомним, тогда в парламенте Карапетян заявил, что во время апрельской войны военная техника армянской стороны «во многих случаях» не работала по причине низкого качества топлива.

В ответ на многочисленные вопросы журналистов об этом Карен Карапетян сказал: «Я ответил на все вопросы. В комиссии сообщили, что информация закрытая и содержит государственную тайну. Поэтому удовлетворитесь этим…».

Кстати, глава парламентской следственной комиссии Андраник Кочарян также не ответил на вопрос о том, подтвердил ли экс-премьер вышеупомянутое заявление на закрытом заседании комиссии.

После этого заявления Министерство обороны сначала заявило, что в армии не было случаев отказа военной техники из-за некачественного топлива, в том числе и в 2016 году. Затем прокуратура начала расследование, по итогам которого уголовное дело возбуждено не было.

Напомним, что Карен Карапетян был одним из четырех бывших премьер-министров Армении и Карабаха, предоставивших суду личное поручительство для освобождения экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, он лично явился в суд с этой целью.

На вопрос в этой связи Карапетян ответил: «Во-первых, как и многие, я крайне заинтересован в том, чтобы по делу «1 марта» были даны максимальные ответы на сформировавшиеся в обществе вопросы. Чтобы не осталось пробелов и соответствующего осадка. Во-вторых, я уважаю и ценю вклад Роберта Кочаряна в дело независимости и становления Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. В-третьих, этот судебный процесс длится почти два года, и есть вероятность, что он может продлиться еще довольно долго. Именно по этой причине я подал ходатайство об изменении меры пресечения».

На замечание Радио Азатутюн, что команда Роберта Кочаряна утверждает, что в отношении Кочаряна осуществляется политическое преследование, Карен Карапетян ответил: «Это довольно напряженный и политизированный судебный процесс».