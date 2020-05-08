Я призвал Марукяна обратиться в правоохранительные органы - Даниэл Иоаннисян

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян в связи с произошедшим сегодня в Национальном собрании инцидентом поговорил с лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. В беседе с Радио Азатутюн Иоаннисян сказал, что призвал Марукяна обратиться в правоохранительные органы.

«Потому что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовное дело по статье «избиение» может быть возбуждено только на основании жалобы потерпевшего. И поскольку, по сути, нормальной политической оценки по этому инциденту дано не будет, я надеюсь, что, по крайней мере, будет дана правовая оценка по уголовному делу», - отметил он.

Произошедшее Иоаннисян считает в какой-то степени проявлением неопытности Национального собрания, потому что, как он отметил, опытные политики всегда найдут возможность доказать свою правоту словами, а не кулаками.

«Что касается оценок Пашиняна, то я должен сказать, что независимо от того, как мы относимся к тому или иному голосованию, инициативе или позиции фракции «Просвещенная Армения», в любом случае с общественностью следует говорить словами, а не оскорблениями и не кулаками, и тем более нельзя оправдывать оскорбления и кулаки, говоря, что «Просвещенная Армения» является представителем «кочаряно-сержевской банды»», - сказал Даниэл Иоаннисян.

Напомним, что сегодня в парламенте произошла драка между главой оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и депутатом правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном, которая прекратилась после вмешательства коллег-депутатов.