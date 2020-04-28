«Серж Саргсян хорошо знает значение «бессмысленных лайвов» моего руководителя» - пресс-секретарь премьер-министра

«Уж кто, кто, а Серж Саргсян хорошо знает значение «бессмысленных лайвов» моего руководителя», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, отвечая на заявления офиса третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«В том числе и благодаря им г-н Саргсян оказался в положении безнадежного пенсионера. Что касается общественного недовольства, то единственная причина этого в том, что г-н Саргсян и его коррумпированное окружение все еще находятся на свободе или в бегах», - отметила Геворкян.

Напомним, что офис третьего президента отреагировал на заявление пресс-секретаря премьер-министра о том, что у правительства есть информация о том, что «зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян имеет долю коррупционного происхождения в компании Ucom, и собственником части де-юре доли Хачатрянов является именно зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян».

Офис Саргсяна, в частности, отметил: «Кстати, было бы хорошо, чтобы пресс-секретарь премьер-министра позаботилась о бессмысленных лайвах своего руководителя с целью предотвратить растущее с каждым днем разочарование в обществе и его опасные последствия».