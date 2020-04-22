Парламентская оппозиция требует от Пашиняна объяснений в связи с заявлениями Лаврова

По мнению парламентской оппозиции, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен отреагировать на заявление министра иностранных дел России - страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ - Сергея Лаврова, касающееся урегулирования карабахского конфликта.

Напомним, что вчера Лавров заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Более того, глава МИД РФ заявил, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы, согласно которым на первом этапе должны быть освобождены ряд районов вокруг Нагорного Карабаха, а затем разблокированы транспортные, экономические и прочие коммуникации.

В ответ министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что никоим образом невозможно предположить, что какая-либо из армянских сторон может пойти на односторонние уступки, которые поставят под угрозу безопасность населения Нагорного Карабаха.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что верит министру иностранных дел Армении, но необходимо, чтобы отреагировал также премьер-министр Никол Пашинян.

«Очень важно, чтобы премьер-министр Никол Пашинян также отреагировал. Наши говорят, что переговоров не ведется, это просто дискуссии. Лавров говорит, что переговоры ведутся и есть этот документ», - отметил Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что Сергей Лавров говорит неправду, что на самом деле нет подобного документа, нет переговоров, как утверждает армянская сторона, глава фракции «Просвещенная Армения» ответил: «Наше Министерство иностранных дел, по сути, должно взять на себя ответственность и сказать, что они лгут, сейчас должны сказать либо это, либо должны признать, что подобный вопрос обсуждается».

«Однозначно, нужно потребовать объяснений, и в первую очередь объяснение нужно дать нашему обществу, а потом уже требовать объяснений от российской стороны», - добавил Эдмон Марукян.

Депутат крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян также убеждена, что заявления Сергея Лаврова нуждаются в серьезном разъяснении. По словам Зограбян, вчерашнее разъяснение министра иностранных дел Армении было крайне неполным, поэтому премьер-министр лично должен выступить с разъяснениями.

«Испытывая большое уважение к моему коллеге, моему доброму другу Зограбу Мнацаканяну, должна сказать, что его ответ был совершенно неполным, не был дан ответ на самые серьезные и важные вопросы. О каких активных переговорах идет речь, когда Вы постоянно говорили, в том числе и премьер-министр постоянно говорил, что содержательных переговоров не ведется, и, во-вторых, о каком поэтапном варианте идет речь. Поскольку ответ министра иностранных дел, как я считаю, никого не удовлетворил, я ожидаю, что премьер-министр Армении обязательно должен лично выступить с разъяснением в связи с этим вопросом», - сказала депутат фракции «Процветающая Армения».

Зограбян, кстати, отмечает, что глава МИД РФ никогда не оставлял впечатления неадекватного человека, а вчера Лавров говорил об активно обсуждаемых конкретных документах, которые были представлены властям Армении еще год назад. Следовательно, мотивировать тем, что это его точка зрения, недостаточно. Необходимо потребовать разъяснений от российской стороны.

«Я убеждена, что ни одна власть Армении, в том числе Никол Пашинян, не отдаст землю и не сдаст территории, вопрос не в этом. Вопрос в том, что если то, что сказал Лавров, не соответствует действительности, то наше Министерство иностранных дел должно обратиться к своим российским коллегам, ожидая дополнительных разъяснений по поводу заявлений Лаврова», - подчеркнула Наира Зограбян.

Между тем, депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян утверждает, что на данный момент на столе переговоров нет какого-либо документа, обсуждаются представления сторон о принципах и элементах, которые были ранее.

На вопрос Радио Азатутюн, утверждает ли он, что то, что говорит Лавров, не соответствует действительности, Рубинян ответил: «Я представил действительность, и министр иностранных дел Армении вчера представил действительность».

На замечание, что армянская сторона может потребовать от российской стороны разъяснений по поводу заявлений Сергея Лаврова, Рубен Рубинян ответил: «Армянская сторона представила свою позицию, министр иностранных дел России представил свою позицию или свое восприятие. Документы не обсуждаются, но, например, когда в течение многих лет говорилось, что есть переговорные принципы и элементы, обсуждается, как вообще стороны представляют или воспринимают эти элементы».

На вопрос Радио Азатутюн, обсуждается ли в этих элементах эпизод с уступкой некоторых территорий, депутат фракции «Мой шаг» ответил: «Я считаю, что следующие два утверждения, а именно: «то, что Азербайджан рассматривает как территории, мы рассматриваем как безопасность», и «безопасность Арцаха не подлежит уступкам», полностью отвечают на вопрос».

На заявление Лаврова отреагировал новоизбранный глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, в частности, подчеркнув, что «без полноценного и полноправного участия официального Степанакерта какого-либо эффективного решения достичь невозможно».

«Конечно, мы высоко ценим исключительную роль властей Армении в этом вопросе, но нужно признать, что первичный мандат для переговоров от имени народа Арцаха вокруг любого предложения или документа, представленного на столе переговоров, получили власти Республики Арцах. [...] Безопасность народа Арцаха ни в коем случае не может быть поставлена под угрозу или подвергаться торгу. Без первоочередного признания права народа Арцаха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами», - отметил руководитель Карабаха.