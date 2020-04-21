Инфекционист связывает увеличение случаев заражения коронавирусом с поведением людей

Если за последние шесть дней в Армении в среднем ежедневно выявлялось более 40 новых случаев заражения коронавирусом, то сегодня число новых случаев достигло 62.

Министр здравоохранения Арсен Торосян на своей странице в Facebook представил статистику за последнюю неделю и подчеркнул, что наблюдается стабильный темп роста, который колеблется в пределах 3-4% в день.

«У нас также примерно одинаковое число находящихся на лечении, которое колеблется в пределах 700-800 пациентов», - отметил министр, предупредив, что мы все должны приложить дополнительные усилия для ослабления темпов роста и «не имеем права» терять бдительность и расслабляться.

С 1 марта в Армении зарегистрирован 1401 случай заражения коронавирусом. Вчера скончались еще два человека. Таким образом, всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 24 пациента с этим диагнозом. По официальным данным, за сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 29 и составило 609.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян написала на своей странице в Facebook, что скончавшимся пациентам было 65 и 88 лет, у них были сопутствующие хронические заболевания. Самому молодому из 24 умерших было 55 лет, самому старому - 93 года.

Торосян считает тревожными случаи заражения в последние дни среди медработников как в областных, так и в ереванских медицинских учреждениях. Он призвал медработников обязательно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы «во-первых, не становиться источниками инфекции для своих пациентов, во-вторых, чтобы продолжать свою важную миссию - оказывать медицинскую помощь многим заболевшим».

В беседе с Радио Азатутюн, врач-инфекционист, заведующая отделением гепатологии инфекционной больницы «Норк» Асмик Газинян связала увеличение случаев заражения коронавирусом с поведением людей. Многие не соблюдают социальную дистанцию, выходят из дома и идут за покупками без защитных средств, замечает врач.

«То, что делается на линии фронта, а наши медработники, врачи на линии фронта проявляют героизм, и они герои, но тыл, похоже, не поддерживает достижения находящихся на линии фронта. Выявление новых случаев и рост заболеваемости, тем не менее, очень связаны с поведением и пониманием людей», - сказала Казинян.

Инфекционист подчеркивает, что особенно в закрытых помещениях следует соблюдать правила безопасности, однако если так будет продолжаться, то не исключено, что цифры вырастут.

«Я вновь повторяю: если, находясь вне дома, люди будут соблюдать социальную дистанцию, перед встречей друг с другом обязательно носить маски, это еще не является риском. Риском является несоблюдение правил в закрытых помещениях, в общественных местах и как раз во время покупок, при этом, конечно, число будет расти. Я сожалею, но чем дальше, тем больше я понимаю, что мы не подходим с пониманием к этой инфекции, и своим поведением мы заставим врачей на передовой еще долго находиться в напряженной ситуации», - отметила Асмик Казинян.

Врач медицинского центра «Григор Лусаворич» Георгий Кантария, который в настоящее время лечит 100 пациентов, находящихся в одной из гостиниц Еревана, также призывает граждан оставаться дома, сводя к минимуму контакты и соблюдая правила безопасности.

На фактическом лечении по поводу коронавируса на данный момент в Армении находятся 768 человек. Из проведенных тестов на коронавирус 13929 дали отрицательный результат.