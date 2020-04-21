Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 62, выздоровевших – на 29, еще двое пациентов скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 62, в общем составив 1401. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 29 и сейчас составляет 609.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зафиксировано еще две смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 24 пациента с этим диагнозом.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 768, а из проведенных тестов на коронавирус 13929 дали отрицательный результат.