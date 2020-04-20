21 апреля состоится видеоконференция глав МИД Армении и Азербайджана с участием сопредседателей

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шоффером (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, собеседники обсудили последние события в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мнацаканян рассказал о проведенных в Нагорном Карабахе выборах.

Стороны подчеркнули необходимость безоговорочного соблюдения режима прекращения огня в контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса.

Состоялся обмен мнениями о принятых мерах по обеспечению непрерывности работы в сложившихся условиях. В этом контексте была достигнута договоренность о проведении 21 апреля видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.