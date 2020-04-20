Депутаты комментируют последнюю прямую трансляцию Пашиняна в Facebook

«Люди, которые не воспользовались шансом на реформирование после революции, должны быть убраны из системы государственного управления», - вчера в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о состоянии системы госуправления.

В то же время он отметил, что вендетт или кадровых погромов не было и не будет, и хотя его обвиняют в «бархатном» подходе, они не будут пытаться защищать власть силовыми или другими подобными методами. «Мы сказали, что вендетт не будет, мы дали всем шанс. Но теперь время истекло. Вендетт опять-таки не будет, кадровых погромов не будет, но система государственного управления (я это называю «остатками Сержа») должна быть очищена от «остатков Сержа»», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также говорил о судебной системе, заявив: «Теперь настала очередь тех скулящих судей, которые уже должны собирать свои вещи. Скоро дойдет очередь и до Конституционного суда, до коронавирусного суда, который выигрывает время благодаря коронавирусу. Дойдет очередь до всех».

Касаясь этого выступления премьер-министра, глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил, что они давно предупреждали, что новое правительство должно отказаться от кадров, тесно связанных с бывшими властями. Однако в то время их никто не слушал, и они же и оказались под градом критики.

«Мы в свое время говорили, что в нашей стране родилось много умных, умелых, хороших людей, которые, возможно, не шагали [вместе с Пашиняном во время революции], но являются хорошими специалистами, привлеките этих людей. Пришли, сменили нескольких министров, выдвинули кадры второго эшелона Сержа Саргсяна – замминистров - в первый эшелон, сделали их министрами, и работают в таком виде эти два года. Результатом является то, что имеем. И каждый день жалуются на Сержа Саргсяна. Уважаемые, эти кадры у вас, избавьтесь от них. На кого вы жалуетесь? Ручка для написания приказа тоже у вас в руке, и бумага для приказа у вас в руке, подпишите и избавьтесь», - сказал Марукян.

По его словам, власть не должна отказываться от принципов бархатной ненасильственной революции. Она не должна оправдываться перед теми, кто ожидает от нее другого образа действий. По словам Марукяна, те, кто призывают отказаться от «бархата» и предлагают грубые методы, являются врагами политической системы. «Они хотят украсть голоса из кармана власти, будучи якобы более революционными. Заявляют, что власть не выполнила обещания… Обещания нужно выполнять по закону, а не насилием… Слово «бархат» мне тоже уже порядком надоело. Речь идет здесь о действии правовыми методами», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения».

Что касается заявления Никола Пашиняна о судьях, то, по словам депутата фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна, на него должен отреагировать Высший судебный совет. «Если есть такие судьи, то у Высшего судебного совета есть функции, эти лица должны быть как можно скорее удалены из судебной системы. Если прошло два года, и ни Высший судебный совет, ни Министерство юстиции в рамках своей компетенции не организовали процессы, чтобы устранить этих судей из судебной власти и судебной системы, то у нас есть достаточно оснований для того, чтобы подозревать, что все это говорится просто так. Либо излечите судебную власть, либо не ломайте», - сказал Симонян.

По словам депутата фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, государственную систему следуют очистить от непрофессиональных кадров. «Неважно, участвовал ли этот чиновник в шествии Гюмри-Ереван или нет. В этом смысле, да, в государственном аппарате не должно быть дилетантов. Но давайте будем честны․ Среди «бархатных» чиновников мы сегодня прямо в правительстве видим множество непрофессионалов, в государственном аппарате мы видим непрофессионалов, во многих сферах мы видим непрофессионалов. И результатом этого непрофессионализма стал также инцидент, связанный с прямым эфиром. Так что, да, мы должны избавиться от всех дилетантов, должны избавиться от тех, кто не имеет никакого отношения к доверенной им сфере, потому что они случайно стали во главе этой сферы и стали катастрофой для этой сферы. И здесь совершенно не важно, является ли чиновник «бархатным» или нет», - заявила Зограбян.