Если это спекуляции, то их авторы должны за это ответить - Марукян об апрельской войне

Председатель Национального собрания (НС) Армении Арарат Мирзоян еще не успел обсудить с членами парламентской комиссии по расследованию обстоятельств боевых действий в Карабахе в апреле 2016 года подробности вчерашней встречи с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, но уверен, что действующая уже почти год комиссия действительно очень хорошо работает и углубляется во все подробности настолько, насколько это возможно.

«Ведь следственная комиссия проводит расследование. Пусть завершит его и поделится своими выводами с общественностью», - отметил он, добавив, что не может высказывать предвзятое мнение.

Руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян не знаком с подробностями закрытого заседания и ждет заключения комиссии. Но до этого из публичных интервью членов комиссии он заключил, что комиссия не нашла фактов, связанных с многочисленными циркулирующими вокруг апрельской войны гипотезами. В этом случае, по мнению оппозиционера, те, кто спекулируют на этой теме, должны быть привлечены к ответственности.

«Если комиссия в своем заключении отметит, что выявила недостатки, мы как государство и армия, Вооруженные силы, сделаем из этого выводы и исправим недостатки. Во время апрельской войны и уже в течение 4 лет после нее каких только заявлений не было - о том, что в танках не было топлива, что солдаты воевали лопатками, не было еды, но сейчас я могу процитировать заявление г-на Кочаряна, если не ошибаюсь, как раз 1 апреля в своем интервью он сказал, что подобных фактов они не зафиксировали, и если такие факты не были зафиксированы, и комиссия придет к такому заключению, окажется, что все эти годы имели место спекуляции в связи с этими обстоятельствами апрельской войны. Если в остальном были недостатки, естественно, нужно извлечь уроки, чтобы мы были более подготовленными к будущим подобным нападениям на нас, на нашу страну, нашу родину», - сказал Марукян.

На вопрос, является ли деятельность комиссии в этом смысле оправданной, Марукян ответил: «Однозначно, является оправданной, потому что столько спекуляций было в связи с войной. Почему мы были за создание комиссии? Чтобы, в конце концов, выяснить, спекуляции это или реальность. Если реальность, значит, конкретные люди должны быть осуждены, если это не реальность, а спекуляции, значит, авторы этих спекуляций должны за это ответить, потому что в результате спекуляций они играли с именем армии, Вооруженных сил. Что только не говорили - что солдаты воевали лопатками и прочее. Комиссия сейчас работает для того, чтобы выяснить, лопатками воевали или пулеметами».

Срок работы комиссии истекает 4 июня, но еще есть люди, которых комиссия должна выслушать, в том числе бывшего начальника Генштаба ВС Юрия Хачатурова, который ранее отказался явиться на заседание.

По словам председателя комиссии Андраника Кочаряна, вчера Серж Саргсян признал, что отказ Хачатурова прийти был ошибкой, и сказал, что призовет бывшего высокопоставленного военного явиться на заседание следственной комиссии.

Андраник Кочарян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что пока не получил ответа от Юрия Хачатурова, но уверен, что бывший начальник Генштаба ВС в ближайшее время явится на заседание комиссии.

Кстати, к призыву первого президента Армении Левона Тер-Петросяна заморозить работы комиссии сегодня обратился председатель НС Арарат Мирзоян, отметив, что такая законодательная возможность отсутствует.