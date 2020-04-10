Руководство компании IUnetworks также подало в отставку

Вслед за вчерашней отставкой руководства компании Ucom сегодня в отставку подало руководство действующей в Армении компании IUnetworks, занимающейся разработкой программного обеспечения. Информацию об этом Радио Азатутюн сообщил сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным.

Отметим, что основателем и одним из крупных акционеров этой компании является один из двух братьев Есаянов - основателей Ucom, Александр Есаян.

Согласно источнику Радио Азатутюн, после того, как Александр Есаян сообщил, что больше не будет заниматься вопросами этой компании и сотрудники могут обратиться к другому акционеру [бывшему председателю Комитета госдоходов] Гагику Хачатряну, руководство IUnetworks также решило уйти в отставку, в их числе - генеральный исполнительный директор Ваграм Мерангулян.

Владелец 40% акций компании Александр Есаян в ответ на запрос Радио Азатутюн подтвердил эту информацию.

Братья Айк и Александр Есаяны вчера также покинули другую основанную ими компанию - Ucom, являющуюся крупнейшим оператором связи, в которой им принадлежат около 6% акций. Вместе с братьями Есаян заявления об увольнении подали еще около 350 из 1800 сотрудников компании. Проблемы в совете директоров компании возникли из-за возможного слияния Ucom и Beeline.

Согласно государственному регистру, владельцем остальных примерно 60% акций компании IUnetworks с 2016 года является Арам Антонян. В 2008-2016 годах эти 60%, согласно данным госрегистра, принадлежали Айку Хачатряну.

По утверждению источника Радио Азатутюн, на самом деле за 60% акций компании стоит семья бывшего влиятельного чиновника, а ныне находящегося под арестом Гагика Хачатряна. Радио Азатутюн не может подтвердить достоверность этой информации. Сыновья Хачатряна также владеют акциями Ucom.