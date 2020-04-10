Руководство компании IUnetworks также подало в отставку

Вслед за вчерашней отставкой руководства компании Ucom сегодня в отставку подало руководство действующей в Армении компании IUnetworks, занимающейся разработкой программного обеспечения. Информацию об этом Радио Азатутюн сообщил сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным.
Отметим, что основателем и одним из крупных акционеров этой компании является один из двух братьев Есаянов - основателей Ucom, Александр Есаян.
Согласно источнику Радио Азатутюн, после того, как Александр Есаян сообщил, что больше не будет заниматься вопросами этой компании и сотрудники могут обратиться к другому акционеру [бывшему председателю Комитета госдоходов] Гагику Хачатряну, руководство IUnetworks также решило уйти в отставку, в их числе - генеральный исполнительный директор Ваграм Мерангулян.
Владелец 40% акций компании Александр Есаян в ответ на запрос Радио Азатутюн подтвердил эту информацию.
Братья Айк и Александр Есаяны вчера также покинули другую основанную ими компанию - Ucom, являющуюся крупнейшим оператором связи, в которой им принадлежат около 6% акций. Вместе с братьями Есаян заявления об увольнении подали еще около 350 из 1800 сотрудников компании. Проблемы в совете директоров компании возникли из-за возможного слияния Ucom и Beeline.
Согласно государственному регистру, владельцем остальных примерно 60% акций компании IUnetworks с 2016 года является Арам Антонян. В 2008-2016 годах эти 60%, согласно данным госрегистра, принадлежали Айку Хачатряну.
По утверждению источника Радио Азатутюн, на самом деле за 60% акций компании стоит семья бывшего влиятельного чиновника, а ныне находящегося под арестом Гагика Хачатряна. Радио Азатутюн не может подтвердить достоверность этой информации. Сыновья Хачатряна также владеют акциями Ucom.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии