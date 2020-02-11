Константин Орбелян вновь является директором Оперного театра

Художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна Константин Орбелян на созванной сегодня пресс-конференции заявил, что с сегодняшнего дня вновь является директором Оперного театра.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о его восстановлении на должности директора, с которой он ранее был уволен решением бывшего исполняющего обязанности министра культуры Назени Гарибян.

История, которая началась еще в 2018 году, фактически, разрешилась вчера решением суда, но, как подчеркнул сегодня на пресс-конференции Орбелян, его трудовой договор был заключен с министерством сроком на три года и истекает 4 августа этого года. Ему пока неизвестно, будет ли договор продлен, будет ли с ним подписан новый трудовой договор или нет. До этого, однако, театр будет осуществлять свои программы, а новые программы и переговоры со спонсорами театра более конкретно станет возможно представить уже после подписания нового договора, поскольку спонсоры избегают вкладывать инвестиции в нестабильной среде.

Константин Орбелян добавил, что по причине этой волокиты за последние два года театр не получал от министерства финансирование, вел переговоры и ехал на гастроли на собственные средства. Даже на ремонт крыши и системы вентиляции здания театра, спроектированного Александром Таманяном и представляющего большую историко-культурную ценность, из министерства средства не выделялись. Орбелян надеется обсудить эти вопросы и добиться положительного результата завтра на встрече с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмаляном.