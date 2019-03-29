Константин Орбелян освобожден от должности директора Оперного театра

Вчерашним приказом исполняющей обязанности министра культуры Назени Гарибян, Константин Орбелян освобожден от должности директора Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна.

Об этом Радио Азатутюн сообщили в информационном отделе Оперного театра.

Орбелян был назначен художественным руководителем Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна в 2016 году, а в июле 2017 года, приказом бывшего министра культуры Армена Амиряна, он был назначен директора театра.