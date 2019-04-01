Премьер-министр принял представителей Оперного театра

Исполняющая обязанности министра культуры Назени Гарибян не представит сегодня нового директора Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиарян, полномочия директора временно будет исполнять один из заместителей директора театра.

Об этом журналистам сообщил дирижер театра Арутюн Арзуманян после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Сегодня с утра артисты театра оперы и балета вышли на акцию протеста перед зданием правительства, требуя отменить приказ исполняющей обязанности министра культуры об увольнении Константина Орбеляна с должности директора театра, а также освободить Назени Гарибян от занимаемой должности.

Группа сотрудников театра осталась довольна встречей с премьер-министром: они пришли к консенсусу по нескольким вопросам.

«Когда мы сегодня получим пункты закона, те вопросы, которые… министерство представило господину премьер-министру, это большой список. Нам представляют, мы письменно отвечаем. И снова встречаемся с нашими контраргументами. Господин премьер-министр сказал, что если выяснится, что хотя бы один из представленных аргументов окажется ложным, представивший их немедленно будет наказан и уволен. И премьер-министр сказал очень важную вещь, что в будущем, если есть недостатки в законе, их следует совместно обсудить и попытаться исправить», - представил подробности встречи с премьером Арзуманян.

Отметим, что сегодня в правительстве находилась и исполняющая обязанности министра культуры Назени Гарибян. Она, однако, по словам артистов, во встрече с премьер-министром не участвовала.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн Назени Гарибян сказала, что в 2017 году Орбелян занял должность директора с нарушениями.

Многие из собравшихся сегодня с утра артистов театра говорили, что пришли сюда не для того, чтобы обсуждать юридический или политический вопрос, а для того, чтобы представить, какой творческий рост пережил театр за годы работы Орбеляна и в качестве директора, и в качестве художественного руководителя.

На замечание Радио Азатутюн, что, возможно, новый директор, имя которого пока держится в секрете, найдет общий язык с Орбеляном и будет содействовать развитию театра, солист театра Липарит Аветисян ответил, что здесь не идет борьба личностей. «Приходит директор театра, все рычаги управления находятся в его руках. В театре, сколько мы видели за всю истории, это не работает, это мешает творческой жизни театра», - сказал он.

Поддержать артистов театра оперы и балета пришли также руководители других театров, деятели искусства. Вчера многие из них написали открытое письмо премьер-министру с той же просьбой. Среди пришедших были художественный руководитель театра имени Сундукяна Армен Элбакян, актер и режиссер Виген Степанян.

На замечание Радио Азтаутюн, что деятелей искусства сегодня обвиняют в молчании и пассивной позиции по многим другим важным вопросам, собеседники возразили, что ситуация изменилась.

«Времена изменились, как говорится. И мы уверены, что наш голос услышат, потому что, в конце концов, тогда мы жили в совершенно другой системе, и все вопросы решались единолично, по приказу одного человека», - сказал Армен Элбакян.

«Законы не высечены на камне, и в случае необходимости их можно изменить», - считает депутат фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Национального собрания Геворк Горгисян, который вместе со своей коллегой Анной Костанян пришел поддержать артистов.

«Нужно понять, что происходит, почему так произошло. Если сейчас есть необходимость изменить закон, значит, мы должны изменить закон», - сказал Горгисян.

«Думаю, министра также нужно будет пригласить в Национальное собрание, в комиссию по образованию, науке и культуре, чтобы она представила разъяснения», - добавила Костанян.

Артисты оперы и балета обещают больше не бастовать. 4 апреля они представят вновь поставленную оперу «Волшебная флейта». На представление они пригласили также премьер-министра.