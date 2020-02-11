«Лусавор Айастан» не будет участвовать в агитации, считая референдум «полностью незаконным»

Партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») не будет проводить агитационную кампанию «Нет» во время референдума 5 апреля. Об этом сегодня журналистам заявил глава парламентской фракции «Лусавор Айастан» и лидер партии Эдмон Марукян.

«Мы не видим себя ни в одном лагере. Мы полностью использовали наш инструментарий и еще готовы обратиться в Конституционный суд, если наберется достаточно подписей. С другой стороны, мы призываем все силы не вступать в войну ненависти, дать возможность лагерю «Да» агитировать за свое «да»», - заявил Марукян.

Напомним, что поправками в Конституцию предлагается приостановить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести других членов суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Поправки не относятся к полномочиям двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.

Сегодня Эдмон Марукян подчеркнул, что всегда говорил о том, что Конституция, созданная бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном, должна быть изменена. «Эта система должна быть изменена, Армения должна иметь демократическую конституцию. Мы предлагали различные законопроекты, чтобы изменить эту систему, но все они были отклонены. Нам говорили, что создадут комиссию по конституционным изменениям… А сегодня мы отправляем народ на референдум для того, чтобы изменить лишь одну статью. То есть, власти приняли и наслаждаются системой, унаследованной от Сержа Саргсяна, но не согласны, чтобы в ней работал Грайр Товмасян».

Что касается самого Грайра Товмасяна, то лидер фракции «Лусавор Айастан» считает, что «с моральной точки зрения после революции он сам должен был уйти в отставку».

«С моральной точки зрения пребывание автора Конституции со столькими проблемами [на посту председателя КС] после того, как его команда ушла, является неправленым», - заявил Марукян, добавив, что с юридической точки зрения его положение является «неуязвимым».

«Для нас непонятно, почему власти, если они хотят решить эту проблему с помощью уголовных дел, останавливаются на полпути, потом пытаются решить этот вопрос, давая возможность судьям досрочно уйти на пенсию, а сейчас и с этим решением они остановились на полпути, сейчас пытаются решить это с помощью референдума. А что говорим мы? Мы говорим, что референдум полностью незаконен, это антиконституционный референдум, и поэтому мы попытались представить этот референдум с помощью нашего инструментария как антиконституционный. В антиконституционном процессе референдума не должно быть противоборствующих лагерей, должен быть только лагерь «Да», а лагеря «Нет» не должно быть. Почему? Потому что властям как воздух необходимы люди, которые будут агитировать за «Нет», чтобы они обвинили их в поддержке Сержа Саргсяна… А в отсутствии лагеря «Нет» пусть они агитирует за «Да», а народ решит, пойти ему голосовать за «Да» или не пойти и не голосовать. Но формирование фронта «Нет» означает предоставление власти возможности продолжать порождать ненависть», - подчеркнул Эдмон Марукян.