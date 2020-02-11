Агитация перед референдумом по конституционным изменениям начнется 17 февраля

Агитация перед референдумом по конституционным изменениям в Армении начнется 17 февраля и завершится за день до дня голосования, назначенного на 5 апреля.

Об этом сегодня заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян.

ЦИК сегодня утвердил график основных мероприятий для подготовки и проведения референдума 5 апреля.

9 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным изменениям на 5 апреля.

В проекте конституционных изменений парламентское большинство предлагает прекратить полномочия членов Конституционного суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Это касается председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести членов КС. Изменения не касаются только двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.