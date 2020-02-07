«Обращение к народу – не крайняя мера» - Армен Саркисян

«Обращение к народу не является крайней мерой, и к народу можно обратиться несколькими способами, во-первых, посредством референдума, во-вторых, посредством волеизъявления граждан (плебисцита)», - заявил сегодня президент Армении Армен Саргсян в интервью «Медиамакс», телекомпании «Шант» и газете «Аравот».

Президент отметил, что это очень ценно в 21-м веке, поскольку «на самом деле все мы ведем «двойную жизнь»: одну - виртуальную, вторую – реальную».

«Виртуальная жизнь, похоже, становится той жизнью, где мы на самом деле живем, то есть, там происходят бурные обсуждения, выступления, столкновения мнений, огромное число фейков, и там часто невозможно отделить реальное от нереального, правду от искусственно внедренного. В этих условиях, на мой взгляд, для любой власти очень важно, образно говоря, спуститься с небес и начать общаться с народом, услышать его реальное мнение, - сказал Армен Саркисян, отметив: - Плебисцит не связан с тем или иным законом или Конституцией, а связан с отношением народа».

Президент подчеркнул, что есть страны, где вовлечение общественности в процесс принятия решений не только успешно применяется, но и стало частью жизни. «То есть, более активное вовлечение общественности в процесс принятия решений, в политическую жизнь, экономическое развитие. В такой стране, как Швейцария федеральная власть очень часто обращается к гражданам с простыми вопросами, начиная с того, «нужно ли на нашей территории запускать трамвай или нет?», и заканчивая тем, «как относиться к иностранцам, мигрантам?», или с более глубокими вопросами, которые касаются национальной безопасности, армии и прочего», - сказал президент.

«Не нужно бояться применять данную культуру в Армении. Мнение о том, что это последний шаг или какая-то крайняя мера, неверно. В 21-м веке, в условиях нашей «двойной жизни», это становится даже необходимостью», - заключил Армен Саргсян.

Напомним, вчера Национальное собрание на внеочередном заседании 88 голосами «за», 15 – против приняло проект решения о вынесении на референдум проекта изменений в Конституцию.

Данным проектом конституционных изменений парламентское большинство предложило прекратить полномочия председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна и еще шести членов КС, назначенных до 9 апреля 2018 года, то есть, до полного вступления в силу Конституции 2015 года. Проект не касается лишь судей КС Армана Диланяна и Ваге Григоряна, избранных уже по новой Конституции.