Для ППА мнение Венецианской комиссии является ключевым, в то время как для «Моего шага» оно не обязательно

Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном считает ключевым мнение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту конституционных поправок.

Депутат фракции ППА Наира Зограбян подчеркивает, что в глобальном плане они поддерживают идею референдума, однако вчера не приняли участия в голосовании из-за отсутствия заключения Венецианской комиссии, а также из-за несоблюдения установленных процедур, в данном случае отсутствовало заключение комиссии по государственно-правовым вопросам. Таким образом, на данный момент у ППА нет четкой позиции по вопросу проведения референдума.

«Когда уже будет заключение Венецианской комиссии, если, конечно, наши коллеги сочтут необходимым отреагировать на [заявление] содокладчиков и направить [проект] в Венецианскую комиссию, какой будет позиция «Процветающей Армении» по референдуму, мы еще соберемся и обсудим», - сказала Зограбян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что у них пока нет четкой позиции о том, примут они участие в агитационной кампании или нет, Наира Зограбян ответила: «Нет, у нас пока нет позиции относительно нашего участия в референдуме и самого референдума, потому что мы это еще не обсуждали».

На вопрос, если проект не будет направлен в Венецианскую комиссию, можно ли сказать, что ППА не присоединится к инициативе, Наира Зограбян ответила: «Я не могу выразить позицию по этому вопросу от имени фракции по той простой причине, что мы этот вопрос не обсуждали, вариант «если… тогда», мы пока не обсуждали, мы обсудили здравый вариант, что после вчерашнего завершения процессов в парламенте проект будет все же направлен в Венецианскую комиссию».

Между тем, депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждает, что нет императивного требования о том, чтобы проект конституционных изменений был направлен в Венецианскую комиссию. Тем не менее, предпримет власть этот шаг или нет, Варданян пока сказать не может. Во-первых, нужно дождаться подписания президентом Арменом Саркисяном указа о назначении референдума.

«До тех пор пока референдум не назначен, мы не можем говорить о процессе, как только президент подпишет указ, мы сможем обратиться к этим вопросам», - отметил Варданян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, будет ли проект конституционных поправок направлен в Конституционный суд для получения заключения, учитывая 168-ю статью Конституции, Владимир Варданян сказал, что необходимость заключения Конституционного суда возникнет только в том случае, если они обратятся в КС.

«После принятия решения о референдуме, кажется, у нас нет какого-либо императивного требования в этом смысле о том, чтобы получить мнение Конституционного суда», - сказал он.

На вопрос, является ли 168-я статья обязательной в этом случае, Владимир Варданян ответил: «168-я статья предусматривает полномочие Конституционного суда, и смысл полномочия заключается в следующем: до конституционных изменений их изучает Конституционный суд, это полномочие, но Конституционный суд также действует, так сказать, на основании обращения. Есть обращение - Конституционный суд выполняет свои функции. При отсутствии обращения Конституционный суд не имеет права по своей инициативе рассматривать какое-либо дело».

Кстати, сегодня в парламент пришел председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тигран Мукучян. Он отказался сказать, начали ли они уже подготовку к референдуму.

«Референдум пока не назначен, референдум должен быть назначен, только с момента назначения начинаются подготовительные работы», - сказал Мукучян.