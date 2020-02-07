Бывшая правящая партия Армении осуждает проект конституционных изменений

Республиканская партия Армении (РПА) «решительно осуждает проект конституционных изменений», инициированный властями. Об этом говорится в заявлении исполнительного органа бывшей правящей партии.

В заявлении, опубликованном накануне вечером, РПА заявляет, что «в принципе переходное положение в любом юридическом акте имеет определенную миссию, после вступления в силу оно выполняет свою миссию и более не может быть подвергнуто изменению».

«Это – нелогичное, неправовое и антиконституционное изменение, которым делается попытка прекратить полномочия тех членов Конституционного суда, которые были назначены согласно Конституции, которая была до 2015 года», - говорится в заявлении.

РПА утверждает, что «этот авантюрный процесс противоречит статье 168 (2) и статье 169 (2) Конституции Республики Армения» и что «предлагаемые регулировки являются попыткой исполнительной и законодательной властей по изоляции и узурпации Конституционного суда».

РПА отмечает, что «вся ответственность за инициированный процесс лежит как на Николе Пашиняне, так и на всех тех, кто вовлечен в очередной захват государства».

Бывшая правящая партия экс-президента Сержа Саргсяна «готова к немедленным, интенсивным и широкомасштабным обсуждениям со всеми озабоченными общественными и политическими структурами для предотвращения последствий этой опасности для государства». РПА также «призывает аккредитованных в Армении дипломатических представителей и международные структуры отреагировать на этот вопиющий процесс изменения Конституции антиконституционным путем».

Напомним, что в четверг парламент Армении сначала не одобрил проект конституционных изменений, а затем проголосовал за то, чтобы вынести его на референдум.