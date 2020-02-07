Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Бывшая правящая партия Армении осуждает проект конституционных изменений

Республиканская партия Армении (РПА) «решительно осуждает проект конституционных изменений», инициированный властями. Об этом говорится в заявлении исполнительного органа бывшей правящей партии.

В заявлении, опубликованном накануне вечером, РПА заявляет, что «в принципе переходное положение в любом юридическом акте имеет определенную миссию, после вступления в силу оно выполняет свою миссию и более не может быть подвергнуто изменению».

«Это – нелогичное, неправовое и антиконституционное изменение, которым делается попытка прекратить полномочия тех членов Конституционного суда, которые были назначены согласно Конституции, которая была до 2015 года», - говорится в заявлении.

РПА утверждает, что «этот авантюрный процесс противоречит статье 168 (2) и статье 169 (2) Конституции Республики Армения» и что «предлагаемые регулировки являются попыткой исполнительной и законодательной властей по изоляции и узурпации Конституционного суда».

РПА отмечает, что «вся ответственность за инициированный процесс лежит как на Николе Пашиняне, так и на всех тех, кто вовлечен в очередной захват государства».

Бывшая правящая партия экс-президента Сержа Саргсяна «готова к немедленным, интенсивным и широкомасштабным обсуждениям со всеми озабоченными общественными и политическими структурами для предотвращения последствий этой опасности для государства». РПА также «призывает аккредитованных в Армении дипломатических представителей и международные структуры отреагировать на этот вопиющий процесс изменения Конституции антиконституционным путем».

Напомним, что в четверг парламент Армении сначала не одобрил проект конституционных изменений, а затем проголосовал за то, чтобы вынести его на референдум.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG