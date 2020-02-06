Грайр Товмасян: «Кто сказал, что мои полномочия так важны для меня?»

Пока парламент обсуждал проект прекращения полномочий председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна и шести судей, в Конституционном суде отмечали 24-летие создания этого органа.
После мероприятия в беседе с Радио Азатутюн председатель Конституционного суда Грайр Товмасян сказал, что его не интересуют обсуждения в парламенте.
«Я не знаю, что они обсуждают, я не следил, у меня нет информации», - отметил он.
На просьбу прокомментировать решение Национального собрания о вынесении на референдум вопроса о полномочиях его и других членов КС, Грайр Товмасян заявил, что его оно не интересует, при этом отметив, что Совет Европы выступил с новым заявлением в связи с этим.
«Почему Вас это не интересует, ведь речь идет о прекращении Ваших полномочий?» На это замечание корреспондента Радио Азатутюн Грайр Товмасян отреагировал так: «А кто сказал, что мои полномочия так важны для меня?»
Некоторые из других членов КС, которых касаются последние инициативы Национального собрания, отказались комментировать решения парламентариев.
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