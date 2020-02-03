По данным МИД, в Китае в зоне карантина находятся 10 граждан Армении, еще один эвакуирован

В Армении ни одного случая коронавируса до сих пор не зафиксировано, это официальные данные.

Утром в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний уже был обследован один гражданин, у которого специалисты заметили симптомы, характерные для коронавируса.

По словам представителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Шушан Саргсян, этот гражданин вернулся из Китая. «У него поднялась температура, мы его обследовали и на грипп, и на другие респираторные инфекции, и на коронавирус, сегодня утром мы получили отрицательный ответ», - сказала она.

Диагностические тесты бесплатно предоставлены Россией, обследование тоже бесплатное, однако не все могут быть диагностированы. Пока возможность обследоваться имеют граждане, которые приехали из Китая и имеют симптомы, характерные для коронавируса.

Представитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нуне Бакунц отметила, что если человек находился в Китае месяц назад, это уже не считается фактором риска, но в течение 14 дней после приезда из Китая либо после общения с больным коронавирусом, либо с людьми, вернувшимися из Китая с подобными симптомами, риск остается.

Один из прибывших из Китая в Армению граждан сетует на то, что у него и других прибывших нет возможности обследоваться, чтобы развеять сомнения.

«Я только вчера общался с людьми, которые приехали в Армению из города Сиань, это супружеская пара, которая просто хочет пройти тестирование. Возможно, у них есть ребенок, и они думают, что это логично. А у нас говорят, что [тест не делают], пока не будет симптомов, как они обнаружат симптомы, это уже другой вопрос», - заметил Эрик Хачикян.

По словам последнего, из китайского города Сиань в последние дни в Армению вернулось множество армян, и у них есть те же опасения. Представитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нуне Бакунц заверяет, что если у гражданина не наблюдается кашля, лихорадки и других симптомов, то он не заражен.

«Во всем мире, согласно руководствам ВОЗ, людей, у которых нет симптомов, знакомят с профилактическими мерами дома, объясняют, что делать, и в случае минимальных признаков они обращаются либо к тому врачу, который наблюдает их в поликлинике, либо в ближайшую поликлинику», - сказала она.

Гражданин жалуется, что находится в Армении с 30 января, и никто еще не поинтересовался его здоровьем, а в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний заверяют, что все прибывшие из Китая и заполнившие в аэропорту анкету граждане находятся в центре их внимания.

По данным Министерства иностранных дел Армении, из Китая за последние 10 дней в Армению вернулись около 200 граждан РА. По данным ведомства, на территории Китая, в зоне карантина, в настоящее время находятся 10 граждан Армении, один уже эвакуирован. В ближайшую пару дней будет эвакуирован еще один гражданин, изъявивший желание вернуться. Остальные находящиеся в зоне карантина граждане, по данным МИД, отказались от эвакуации.