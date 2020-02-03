Министр: Армения получила лабораторные тесты на уханьский коронавирус

2 февраля Армения получила лабораторные тесты для диагностики нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Они очень важны для профилактики и лечения заболевания. Пока у нас не было пациента с симптомами, типичными для этой болезни, но теперь мы также сможем провести лабораторное обследование в подозрительных случаях», - добавил министр на своей странице в Facebook.

Арсен Торосян также сообщил, что все другие противоэпидемические меры реализуются должным образом.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавируса в Армении была создана межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном. Заместителем председателя комиссии является Арсен Торосян, который заявил на пресс-конференции, что диагностические тесты на коронавирус будут доставлены в Армению в количестве 200 единиц.

Также накануне стало известно, что гражданка Армении Сусанна Агаджанян, которая находилась в китайском городе Ухань и выразила желание быть эвакуированной из-за вспышки нового коронавируса в Китае, была перевезена в Казахстан в результате сотрудничества Еревана с казахстанской стороной.

По последним данным число заражённых коронавирусом приблизилось к 15 тысячам. Общее число жертв вируса уже превысило 300. Меньше чем за месяц коронавирус распространился на более чем 20 стран мира. В воскресенье стало известно, что смерть от нового коронавируса впервые была зафиксирована за пределами Китая. Речь идёт о 44-летнем пациенте, умершем на Филиппинах.