МИД Армении сообщает подробности встречи Мнацаканян-Мамедъяров

Министерство иностранных дел распространило заявление относительно прошедшей в Женеве встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в ходе обсуждений стороны обратились к широкому кругу вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта: реализация достигнутых в 2019 году договоренностей и обсужденных предложений, возможные дальнейшие шаги в направлении подготовки народов к миру, являющиеся основой дальнейшего урегулирования принципы и элементы.

Обсуждены также график и повестка процесса продвижения процесса урегулирования. Министр Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения в процесс мирного урегулирования избранных представителей народа Нагорного Карабаха.

МИД сообщает, что министры иностранных дел согласились вновь провести встречу в ближайшее время под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 29-го и 30 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Ей предшествовала встреча Зограба Мнацаканяна с посредниками.