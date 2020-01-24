«Ардшинбанк» разместил на международном рынке облигации на 300 млн долларов

«Ардшинбанк» разместил на международном рынке облигации в беспрецедентном для Армении объеме 300 млн долларов, по сути, обеспечив такой объем инвестиций для армянской экономики, причем, с низкой процентной ставкой.

Премьер-министр Никол Пашинян охарактеризовал произошедшее как «яркое проявление экономической революции», на своей странице в Facebook написав: ««Ардшинбанк» в беспрецедентном за историю Армении объеме 300 млн долларов выпустил евробонды, по беспрецедентно низкой ставке 6,5%. Спрос на выпущенные евробонды был на 200 млн долларов больше. А число приобретших их инвесторов - около 70. Это прямые иностранные инвестиции, вложенные в нашу экономику. Это яркое проявление экономической революции».

Вице-премьер Тигран Авинян сегодня, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, отметил, что это свидетельствует о растущем интересе иностранных инвесторов к армянской экономике.

«Это, однозначно, положительный импульс с точки зрения развития рынка капитала, и такое большое размещение еврободнов частным сектором происходит впервые. Вы знаете, Республика Армения сама несколько месяцев назад выпустила евробонды на сумму 500 млн. Это однозначно положительно повлияет на рынок капитала, позволяя использовать новые инструментарии для привлечения финансовых средств, в частности, для частного сектора. Я думаю, что процентная ставка также довольно красноречива, речь идет о 6,5%, если не ошибаюсь, это означает, что риски довольно смягчены. То есть, предположительно, это положительно повлияет также на процентные ставки по кредитам на общем рынке», - сказал Авинян.

На днях был опубликован доклад Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects), согласно которому в предстоящие три года в Армении будет самый высокий экономический рост на Южном Кавказе. Причем, если эта авторитетная международная организация для Азербайджана и Грузии прогнозирует более низкий экономический рост, чем отмечала в своем предыдущем докладе в июне 2019 года, то в случае с Арменией в ВБ считают, что экономический рост будет выше, по сравнению с их предыдущим прогнозом.

По данным Всемирного банка, 2019 год Армения завершила с ростом на уровне 6,9%, в этом году рост составит 5,1%, а в 2021-м и 2022 годах - 5,2%.

Оценка правительства Армении выше: министр экономики Тигран Хачатрян на прошлой неделе заявил, что экономический рост в Армении в 2019 году составил как минимум 7,5%.

Финансовый директор «Ардшинбанка» Давид Саргсян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал, что процесс выпуска облигаций начался в прошлом году.

«Когда Республика Армения выпустила суверенные облигации, еврооблигации, если не ошибаюсь, в конце сентября, также по беспрецедентно низкой процентной ставке в истории Армении, и что более важно, в те же дни рейтинг Армении был повышен двумя рейтинговыми компаниями - Moody's и Fitch, что позволило государству выпускать их в новых и, естественно, более благоприятных условиях. Для нас также было очевидно, что если государство выпускает суверенные облигации, то выступить следующим частным игроком после государства будет логичным и успешным», - сказал финансовый директор «Ардшинбанка».

Саргсян подчеркнул, что банк выпустил свои облигации без гарантии правительства Армении. В Цюрихе, Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне состоялись встречи с инвесторами, после чего облигации были выпущены.

«Банк проводит свою деятельность в соответствии со всеми международными стандартами, наша аудиторская компания, так сказать, является одной из четырех крупнейших аудиторских компаний, и банк еще с 2007 года имеет рейтинг со стороны компании Moody's и с 2015 года – также со стороны Fitch, что также крайне важно для инвесторов. Рейтинг нашего банка почти всегда, за исключением очень небольших, коротких периодов времени, был равен рейтингу государства», - отметил финансовый директор банка.

По словам Давида Саргсяна, продажа такого объема облигаций на международном рынке показывает, что иностранные инвесторы положительно оценивают развитие экономики Армении и имеют позитивные ожидания.

«2019 год экономика Армении завершила с самым высоким экономическим ростом среди стран СНГ, и это факт, причем, последние три года по этому экономическому росту мы были либо страной номер один, либо номер два. Во-вторых, в прошлом году произошел беспрецедентный приток валюты в страну. Ожидания на 2020 год, как, например, ожидания аналитиков нашего банка, наших партнеров на рынке, а также экономистов за рубежом, положительны также и на 2020 год, и также именно по этой причине, учитывая, что у нас есть положительные ожидания относительно экономики, мы приняли решение осуществить привлечение этой суммы, потому что одно дело – привлечь, но также есть задача – разместить», - сказал финансовый директор «Ардшинбанка».