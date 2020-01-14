Министр: Экономический рост в Армении в 2019 году составил как минимум 7,5%

Экономический рост в Армении в 2019 году составил как минимум 7,5%, сегодня на встрече с журналистами заявил министр экономики Тигран Хачатрян, назвав подобный рост крайне важным достижением за полтора года, последовавшие за бархатной революцией.

В революционном 2018 году ВВП Армении вырос на 5,2%. Особенно большое значение имеет рост промышленности: за 11 месяцев в сфере промышленности была зафиксирована экономическая активность на уровне 9,3%, услуги выросли почти на 15%, внутренний торговый оборот вырос на 9,2%, строительство - на 4,5%, а экспорт - на 9%. Это означает, что, хотя годовые показатели ВВП еще не обобщены, но мы уже можем сказать, что в 2019 году будем иметь экономический рост на уровне не менее 7,5%», - пояснил он.

Согласно опубликованному на днях докладу Всемирного банка Global Economic Prospects, в предстоящие три года в Армении будет самый высокий экономический рост на Южном Кавказе. По данным банка, 2019 год Армения завершила с экономическим ростом на уровне 6,9%, в этом году рост составит 5,1%, а в 2021-м и 2022 годах - 5,2%.

Еще раньше Международный валютный фонд (МВФ) представил примечательные данные о том, что по показателю ВВП на душу населения Армения в 2019 году обошла Грузию, а в этом году опередит также Азербайджан. По данным МВФ, в 2019 году ВВП на душу населения в Армении составил 4530 долларов, в Грузии меньше – 4290 долларов, а в Азербайджане больше – 4690 долларов, однако уже в этом году ВВП на душу населения в Армении составит 4760 долларов, в Азербайджане он составит 4720, а в Грузии еще меньше - 4630 долларов.

По словам министра Тиграна Хачатряна, только за первые 9 месяцев прошлого года число занятых в частном секторе выросло примерно на 40 тысяч. «По официальным данным, занятость в частном секторе по итогам 9 месяцев выросла на 40 тысяч. По сферам это распределяется следующим образом: 5300 – в обрабатывающей промышленности, 12400 - в оптовой и розничной торговле, 4300 рабочих мест увеличилось в сфере жилья и общественного питания, 2300 - в сфере связи и информации, 2100 - в сфере информационных технологий, 2700 - в других сферах услуг», - сообщил он.