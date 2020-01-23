Президент Армении в Израиле поднял вопрос признания Геноцида армян со стороны Кнессета

Находящийся c рабочим визитом в Израиле президент Армении Армен Саркисян на встрече с председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном сегодня поднял вопрос признания Геноцида армян со стороны Кнессета. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Напомнив, что многие страницы истории армянского и еврейского народа трагичны, Армен Саркисян отметил, что необходимо приложить усилия для того, чтобы подобные гуманитарные катастрофы больше никогда не повторялись.

Президент Армении поднял вопрос о признании Геноцида армян израильским Кнессетом, подчеркнув, что «признание и осуждение этой позорной страницы истории не должно быть обусловлено сегодняшними политическими интересами и реалиями».

«Признание Геноцида армян – это прежде всего моральная ответственность и дань памяти невинных жертв, одновременно это также важный вклад в международные усилия по предотвращению геноцидов и преступлений против человечности», - подчеркнул президент Армении.