Армения откроет посольство в Израиле

Правительство Армении сегодня приняло решение об открытии посольства РА в Израиле (резиденция в Тель-Авиве).

Хотя у Армении был посол-нерезидент в этой стране и еще с 1992 года были установлены дипломатические отношения с Израилем, однако посольства не было.

«Необходимость открытия посольства в Израиле обусловлена тем обстоятельством, что в ближневосточном регионе Израиль является важным игроком, политика которого напрямую влияет на переформатирование и стабильность в этом регионе. Создание посольства направлено на сохранение многовекового армянского присутствия на государственном уровне. Открытие посольства Армении в Израиле будет также способствовать углублению двусторонних отношений», - на заседании правительства обосновал это решение министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Мнацаканян добавил, что к открытию посольства МИД готовился довольно долгое время. Министр, однако, сегодня на заседании правительства не раскрыл скобки относительно того, обсуждался ли этот вопрос с соседним Ираном.

«Является ли этот процесс параллельным, и собирается ли Израиль открыть посольство в Ереване?» - спросил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

«Это входит в повестку дня нашего диалога. Мы не будем ставить наши шаги в зависимость от открытия Израилем посольства в Армении, но это было и остается в нашей повестке дня. Наше присутствие в Израиле усилит наши аргументы и поставит вопрос о том, чтобы у нас здесь было посольство Израиля», - ответил Зограб Мнацаканян.

По мнению политолога Сурена Саргсяна, Армения давно должна была открыть посольство в Израиле. «Считаю, что это запоздалый шаг, но все равно Армения правильно делает, что идет по этому пути», - подчеркнул он.

Израиль в последние годы поставил Азербайджану, находящемся в конфликте с Арменией. оружие примерно на 4 млрд долларов. Однако, по мнению Сурена Саргсяна, это обстоятельство не должно становиться причиной неоткрытия посольства в Тель-Авиве.

«Учитывая факт продажи оружия, мы должны были иметь там активного и эффективного посла, который в любой момент был бы готов предпринять любые действия, чтобы предотвратить продажу оружия, либо все те скандалы, связанные с ущербом, нанесенным нам вследствие этого проданного оружия. Все это он должен был суметь в каком-то смысле нейтрализовать. Я считаю, что даже сейчас все еще не поздно. Имея там посла, Армения будет решать очень важные вопросы», - сказал политолог.