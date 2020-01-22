Решение не создавать следственную комиссию НС вызвало полемику в парламенте

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян на заседании парламента выразил надежду, что правящая фракция «Мой шаг» «переосмыслила за эту ночь вчерашнее решение» об отказе создать следственную комиссию НС для изучения факта пожертвования мусоровозов мэрии Еревана.

Депутат другой оппозиционной фракции, «Процветающая Армения» (ППА), Наира Зограбян обратилась к депутатам правящей фракции с тем же призывом: «Позвольте создать комиссию, в конце концов, вы ставите вашего мэра в плохое положение».

Во фракции «Мой шаг» не изменили своей позиции: созданная силой закона следственная комиссия не может быть сформирована. Руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц вновь сослалась на закон. «Это плохой прецедент, когда созданная силой закона комиссия, которая, может быть создана силой закона, будет осуществлять функции, которые не входят в ее компетенцию и содержат антиконституционные элементы», - сказала она.

Решение об утверждении состава следственной комиссии не было принято: депутаты правящей фракции не приняли участия в голосовании. Эдмон Марукян заявил: «Вопрос уже находится в парламенте, и не Совет старейшин Еревана определяет, являются ли полномочия парламента конституционными или неконституционными. Г-жа Макунц, если Вы считаете, что Совет старейшин Еревана будет определять наши полномочия, я просто разочарован».

Он счел ситуацию плохим прецедентом и заявил, что такого не было даже в парламенте прежнего созыва. «Этим регрессом вы показываете народу Армении, что, имея политическое большинство в созданной следственной комиссии, боитесь изучить коррупционные риски, и что Совет старейшин Еревана решает, что делать парламенту», - сказал Марукян.

Марукяну ответил председатель НС Арарат Мирзоян: «К счастью, ни один конституционный орган в Республике Армения не наделен «абсолютной» властью, в том числе и парламент. Каждый из нас, и исполнительная, и законодательная власть, и органы местного самоуправления должны действовать исключительно в рамках тех полномочий, которые отведены им Конституцией и законами».

Сравнения Марукяна с бывшим парламентом не понравились члену фракции «Мой шаг» Рубену Рубиняну. Депутат призвал Марукяна выражаться корректно. «Если Вы скучаете по бывшему парламенту, можете пойти и выпить кофе со своими бывшими коллегами по парламенту. Смиритесь с той мыслью, что вы находитесь в новом парламенте», - заявил Рубинян.

Эдмон Марукян ответил с места, в ответ председатель НС призвал его не отвечать с места, отметив, что это некорректно.

Рубинян продолжил: «Хотите следственную комиссию, идите и поговорите с Давидом Хажакяном [член Совета старейшин Ереванаот «Лусавор Айастан» - ред.], пусть откроет следственную комиссию».

Мирзоян сделал Марукяну замечание за то, что тот снова перебил Рубиняна.

Марукян считает, что этот шаг может стать плохим прецедентом в плане отказа от создания комиссий по другим вопросам в будущем, например, по вопросу изучения цены на газ.

Что касается причины, по которой члены фракции «Мой шаг» не проголосовали за формирование комиссии, то у Марукяна есть свои подозрения.

«Наверное, [мэр Еревана] Айк Марутян попросил, сказал: ребята, у меня проблемы, если эта комиссия будет создана, у меня будут проблемы. Помогите, мы ведь одна команда. И власть ответила: нет проблем, сейчас провалим этот вопрос, брат», - сказал Марукян.

Напомним, что фракция «Лусавор Айастан» ранее заявила о том, что видит коррупционные риски в процессе пожертвований общине Ереван, а затем собрала подписи для создания следственной комиссии.