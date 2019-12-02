«Лусавор Айастан» собирает подписи для создания следственной комиссии по изучению процесса пожертвования мэрии Еревана мусоровозов

Оппозиционная парламентская фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») по-прежнему видит в процессе пожертвования мэрии Еревана коррупционные риски.

Фракция сегодня уже начала процесс создания следственной комиссии парламента по изучению этих коррупционных рисков. Об этом на встрече с журналистами заявил глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян.

Следственная комиссия Национального собрания создается по требованию не менее одной четверти от общего числа депутатов.

«Мы уже начали сбор подписей, затем обратимся к «Процветающей Армении». Следственная комиссия будет изучать предоставление мэрией льгот и получение взамен определенных услуг и имущества, коррупционные риски, разрешения на строительство. Я считаю, что не будет проблем с присоединением [к данной инициативе]. Могут присоединиться и из фракции «Мой шаг»», - заявил депутат.

После продолжительной критики мэрия на днях обнародовала список организаций и лиц, пожертвовавших Еревану 21 мусороуборочную машину. Согласно представленному мэрией списку, к примеру, 14 мусоровозов подарило ООО «Н и С Констракшн», 3 мусоровоза – ООО «Алекс энд холдинг». Этот список, согласно изданию «Хетк», связан с родственниками бывших и нынешних чиновников. К примеру, ООО «Алекс энд холдинг» связывают с именем бывшего депутата, бизнесмена Самвела Алексаняна.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн Самвел Алексанян, говоhя о пожертвовании, отметил, что не имеет отношения к пожертвованным «КамАЗам». На вопрос, не связана ли с ним компания, подарившая городу эти машины, он дал отрицательный ответ.

Оппозиция также поднимает вопрос о том, почему мэр не сохранил принцип подотчетности и прозрачности. «Как получилось, что городу сделали подарок именно те, кто имел дела с городом. То есть, нет никакого другого, третьего лица, которое бы пожертвовало и не получило ни территории, ни разрешения на строительство, ни льготы. Я говорю о бизнесменах, и в этом плане, естественно, есть сомнения, и чтобы развеять эти сомнения, было бы хорошо, если бы г-н Марутян в прямом эфире доказал свою правоту», - сказал Эдмон Марукян.

Секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян сказал, что пока не получил никаких официальных документов. По его словам, любой процесс, который не стал достоянием общественности, может вызывать сомнения. «Я призываю, чтобы каждый процесс, который происходит в Армении, был исключительно ясным и открытым, чтобы не было никаких сомнений, или, если даже будут какие-то моменты, они были раскрыты, это важно. Любой процесс, который так или иначе не разглашается и скрывается, обоснованно вызывает сомнения», - подчеркнул депутат фракции ППА.

Мэр Еревана Айк Марутян на днях в ходе прямого эфира в Facebook, касаясь заявлений оппозиции, назвал их дезинформацией. Он представил документы, утверждая, что разрешения на строительство были выданы намного раньше, они не связаны с пожертвованиями и дарители не получают никаких льгот.