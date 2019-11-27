Оппозиционные депутаты требуют опубликовать список доноров, подаривших мэрии Еревана мусоровозы

Оппозиционные парламентские силы видят в процессе пожертвования 20 мусороуборчных машин мэрии Еревана коррупционные риски, утверждая, что мэр Айк Марутян должен обнародовать названия компаний или имена лиц, сделавших эти пожертвования.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что ходят разговоры о том, что мэрия в обмен на выдачу разрешений на строительство разным компаниям предлагает купить и подарить мэрии мусороуборочные машины.

Отметим, что долгое время ходили слухи о том, что какие-то компании делают городу пожертвования. Этот вопрос поднял руководитель оппозиционной фракции «Луйс» в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян, и только вчера на заседании Совета старейшин после вопросов членов оппозиционной фракции мэр Айк Марукян подтвердил, что городу были подарены 20 мусоровозов. Мэр не назвал имена дарителей, сказав, что не помнит.

Отметим, что, по данным оппозиционеров, цена на мусоровозы варьируется от 60 тыс. до 100 тыс. долларов.

«Только тот факт, что нет прозрачности, то есть, что информация держалась в секрете до тех пор, пока члены Совета старейшин не раскрыли это, и после этого четко не представляется, какие компании являются пожертвователями, уже есть основание подозревать, что там есть явные коррупционные риски. Есть разговоры о том, что в обмен на выдачу разрешений на строительство предлагается купить и подарить мусороуборочные машины, либо в рамках данного строительства предоставить мэрии определенную территорию, площадь. Мы будем последовательны в выяснении этого вопроса. Очевидно, что какие-то люди, наверное, думают, что в свое время в размере той же суммы бралась взятка, а сейчас мы скажем: пусть дадут городу. И не исключено, что именно эти пожертвования были сделаны в обмен на подобные вещи. Давайте теперь поймем, кому и где было дано разрешение на строительство, что он вам подарил мусоровоз. А может быть был другой человек, который хотел построить в этом месте здание, но вы дали разрешение именно этому человеку?»

Марукян убежден, что эта ситуация может подорвать инвестиционную среду в Армении. По словам оппозиционного депутата, коррупцией является не только кража из бюджета, коррупция – это также злоупотребление полномочиями.

«Если завтра-послезавтра этот хозяйствующий субъект допустит какое-то нарушение, он спокойно может сказать: хорошо, закройте и на это глаза, потому что я вам, к примеру, подарил мусоровоз», - сказал он.

На вопрос, уменьшатся ли коррупционные риски, если будут опубликованы имена пожертвователей и размеры пожертвований, Марукян ответил: «Если будут опубликованы, мы сможем отследить, какие привилегии получает или не получает данная компания. Мы сможем отследить, существует ли коррупционный риск и насколько он велик. Поэтому публикация этих данных неизбежна».

Депутат самой крупной оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», председатель комиссии по правам человека Наира Зограбян также видит в этом процессе коррупционные риски.

Оппозиционный депутат иронизирует: возможно, отпуск плохо повлиял на память мэра, раз он не помнит имена пожертвователей.

Зограбян подчеркнула, что все это противоречит проводимой властями политике, согласно которой в новой Армении больше не будет ничего секретного.

«Разве это поведение мэра? Уважаемые ереванцы, вы для этого выбрали мэра, чтобы он сказал, что не знает, кто подарил «КаМАЗы»? А «КАМАЗ», знаете ли, не маленькая игрушка. Либо у мэра проблемы с памятью, и в этом случае, я думаю, он должен лечиться от прогрессирующей амнезии, либо здесь мы имеем дело с коррупционными рисками, не нарушая пока ничью презумпцию невиновности. Честно говоря, я не верю в институт Робина Гуда в политике, я не верю, что люди просто так могут сделать что-то. И если делают, то эти организации обязаны выступить с заявлением, если цель их пожертвования является честной, доброй и если в их пожертвовании нет коррупционных рисков и других скрытых мотивов», - сказала Зограбян.

Пресс-секретарь мэра Еревана Айка Марутяна Акоп Карапетян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что в ближайшее время они опубликуют список всех пожертвователей и пожертвований.

Карапетян заверил, что мэрия собиралась опубликовать этот список, и свидетельством этого является то, что городские власти еще несколько дней назад заказали почетные грамоты, которые в конце года будут вручены дарителям.

На вопрос, почему мэр заранее не уведомил Совет старейшин или общественность об этих пожертвованиях, пресс-секретарь Марутяна сказал, что такого вопроса не было, следовательно, к нему и не обратились.

«Что касается того, что пожертвования были сделаны в обмен на что-то, то есть организации, которые в определенный период до или после пожертвования получили разрешения на строительство, или организации, которые никаких отношений с мэрией помимо этого пожертвования не имели. Мэрия выдает разрешения на строительство исключительно в тех случаях, когда это соответствует нормам градостроительства», - сказал Карапетян.

А на вопрос, не следовало ли обсудить и утвердить весь процесс пожертвований на заседании Совета старейшин, пресс-секретарь мэра ответил, что есть процедура, предусматривающая, что при получении какого-либо пожертвования нужно иметь разрешение Совета старейшин. Однако, по словам Карапетяна, это обязательно не во всех случаях.