На панихиде по Кутояну присутствовали представители бывшей власти и нынешние чиновники

В минувшее воскресенье на панихиде по бывшему директору Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгию Кутояну присутствовали как представители бывшие власти, так и нынешние чиновники.

По словам заместителя председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна, Кутоян был исключительно честным человеком, «чье слово было словом».

«Знаете, зачастую в звеньях власти бывают разного рода интриги, лишние разговоры и так далее. Кутоян на этом фоне выгодно отличался, особенно на своей последней должности он работал без каких-либо дополнительных спекуляций или не соответствующих действительности явлений. Я это видел и убедился в этом», - отметил Ашотян.

В траурный зал пришел также третий президент Серж Саргсян, который в феврале 2016 года назначил Кутояна директором СНБ.

На панихиде присутствовал также бывший председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян. «Мне жаль. Я не ожидал ничего подобного, я не был готов увидеть такое», - заявил журналистам бывший спикер парламента.

Бывший мэр Еревана Тарон Маркарян также был там. «Он был очень хорошим человеком, очень хорошим специалистом, блестящим профессионалом, я опечален этим инцидентом», - сказал экс-мэр.

По данным Следственного комитета, Кутоян скончался от огнестрельного ранения в висок, тело бывшего директора СНБ обнаружила его жена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Присутствовавший на панихиде генеральный прокурор Артур Давтян сообщил, что ведется широкомасштабное расследование. «Получено достаточно доказательств, свидетельствующих о самоубийстве. Но во всех направлениях, по всем версиям будет проведено надлежащее расследование. В ходе расследования будут выявлены некоторые существенные обстоятельства, тем более, что о результатах расследования у меня лично будет возможность поговорить с вами», - сказал журналистам Давтян.

Похороны экс-директора СНБ состоятся сегодня.