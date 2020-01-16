Мнацаканян считает тревожным для Армении нарушение стабильности в регионе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает тревожным для Армении нарушением стабильности в регионе. Об этом министр заявил сегодня в беседе с журналистами перед встречей с депутатами правящей парламентской фракции «Мой шаг», имея в виду события, происходящие с начала года на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами Америки и Ираном.

«У наших непосредственных партнеров есть разногласия, и это также оказывает влияние на наш регион, на региональную безопасность и на безопасность нашей страны. В конце концов, это происходит по соседству, и в этом смысле работает вся наша система национальной безопасности, чтобы мы были готовы», - сказал Мнацаканян.

Касаясь переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, глава МИД Армении счел преждевременным говорить о следующей встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Что касается встречи на уровне министров иностранных дел, то Мнацаканян сказал, что армянская сторона никогда не избегала переговоров.

«С того дня, как правительство взяло на себя ответственность - с мая 2018 года, не было момента, чтоб мы откладывали или затягивали процесс. Вы знаете, что за прошедший год была проделана довольно активная работа, процесс продолжается, и вы знаете, что мы посредством сопредседателей объявляем о встрече одновременно», - отметил министр иностранных дел.

На замечание Радио Азатутюн, что после последней встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал очень резкое интервью, и на вопрос, как это повлияет на дальнейший процесс, Зограб Мнацаканян ответил: «На меня это не повлияет. Мы не избегаем переговоров».

Мы также спросили Мнацаканяна, как смена правительства в России, являющейся стратегическим партнером Армении, может повлиять на армяно-российские отношения.

«Армяно-российские отношения имеют довольно прочную основу и довольно богатую повестку дня, и наша работа по этой богатой повестке дня и во всех наших форматах очень эффективна и очень активна. Мы работаем, как работали», - сказал Мнацаканян.

Закрытую встречу с депутатами правящей парламентской фракции «Мой шаг» министр охарактеризовал как эффективную, подчеркнув важность обсуждений в подобном формате.

«Парламентская площадка была и остается очень важной для нас площадкой, где также видна дипломатия. Парламентская дипломатия является довольно важным и активным направлением, и здесь наше сотрудничество и контакты очень важны, имеют очень большое значение», - подчеркнул глава МИД.

Не уточняя круг обсужденных с министром вопросов, глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заверила, что они провели важное и продуктивное обсуждение и продолжат встречи в таком формате. Следующей планируется встреча с начальником полиции.

«Мы не выражали обеспокоенность по поводу безопасности страны, мы просто обсудили, как можем ее укрепить и направить все наши усилия на одну и ту же цель и сделать их более консолидированными», - сказала Макунц.