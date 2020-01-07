МВФ: В 2020 году по ВВП на душу населения Армении опередит Азербайджан и Грузию

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году Армения опередит Грузию и Азербайджан по ВВП на душу населения.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте фонда, в 2020 году в Армении ВВП на душу населения составит 4760 долларов, в то время как в соседнем Азербайджане он составит 4720 долларов, а в Грузии – 4630 долларов.

Премьер-министр Никол Пашинян также обратился к данной теме в своем посте на Facebook, отметив: «Помните, когда я заявлял с парламентской трибуны, что по итогам 2019 года по ВВП на душу населения мы обойдем Грузию, а по итогам 2020 года – Азербайджан? Международный валютный фонд официально подтвердил эту оценку. К концу 2019 года мы обошли Грузию, а в 2020 году мы опередим и Азербайджан, став ведущей страной на Южном Кавказе».

В беседе с Радио Азатутюн экономист, представитель партии «Армянский национальный конгресс» Ваагн Хачатрян выделил два фактора. «Это связано с абсолютным значением валового внутреннего продукта, но в долларовом выражении и, конечно же, с количеством населения. За последние три года процент роста ВВП в Республике Армения был достаточно высок – 7,5% в 2017 году, более 6% в 2018 году и 7,5% в 2019 году. То есть, это было обусловлено тем, что экономический рост был достаточно высоким, чего не происходит в двух наших соседних странах – Грузии и Азербайджане, потому что до этого по этому показателю мы отставали от этих двух стран и в регионе, если мы добавим к ним Турцию и Иран. Мы были на последнем месте. И второе обстоятельство, которое имеет очень существенное значение, заключается в том, что драм был достаточно стабильным в нашей стране. Если посмотреть на курс драма по отношению к доллару или евро за последние три года, то мы увидим, что он был достаточно стабильным, в то время как почти во всех соседних странах, в том числе в Иране и Турции, произошла девальвация национальной валюты, что позволило Армении показать довольно высокий результат по ВВП на душу населения», - отметил экономист.

Скоро исполнится 30 лет с тех пор, как Армения и другие 14 советских республик получили независимость. Если взять за основу последние данные МВФ, то мы увидим, что с точки зрения экономического успеха Армения находится на средних позициях. Согласно прогнозам, по итогам 2020 года Армения станет восьмой среди 15 республик бывшего Советского Союза, несмотря на землетрясение 1988 года, карабахскую войну, продолжающуюся блокаду и многолетнюю коррумпированную систему.

По данным МВФ, по результатам 2020 года Эстония будет на первом месте в постсоветских странах: ВВП на душу населения там составит 24800 долларов, на последней строчке будет Таджикистан – 910 долларов.

Эстония - 24800 долларов

Литва – 20350 долларов

Латвия - 19100 долларов

Россия - 11310 долларов

Казахстан - 9670 долларов

Туркменистан - 8990 долларов

Беларусь - 6740 долларов

Армения - 4760 долларов

Азербайджан - 4720 долларов

Грузия - 4630 долларов

Украина - 3880 долларов

Молдова - 3470 долларов

Узбекистан - 2090 долларов

Кыргызстан - 1340 долларов

Таджикистан - 910 долларов

Следует также отметить, что если Армения и обойдет Азербайджан и Грузию, то она все равно будет уступать Турции, где по прогнозам ВВП на душу населения в 2020 году составит 9680 долларов, и Ирану, где этот показатель составит 5500 долларов.