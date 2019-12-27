«Сасна црер» в 2020 году будет выступать как радикальная оппозиция

Партия «Сасна црер» заявляет, что завершается ее роль в качестве поддерживающей действующую власть силы, и с наступающего 2020 года она будет выступать как радикальная оппозиция, имея в повестке дня проведение досрочных выборов и программу по формированию полюса настоящих «белых».

По мнению «Сасна црер», у действующей власти нет достаточной воли и способности для того, чтобы осуществить системные изменения, поэтому, как отмечается в распространенном сегодня партией заявлении, настало время для того, чтобы «у воображающей себя белой нынешней власти была реальная альтернатива».

На вопрос, считают ли они, что нынешняя власть действует в поле «черных», в не «белых», член секретариата партии «Сасна црер» Варужан Аветисян ответил, что уже происходит смена цвета.

«Она не в поле «черных», но уже невольно сереет. С псевдоальтернативой белая сила не может оставаться белой. Поэтому должна быть реальная альтернатива, реальный полюс, полюс, основывающийся на реальных ценностях и борющийся за реальные цели. Если мы и такие как мы продолжат быть в роли помощников, то, учитывая, что действующая власть идет по неверному пути и идет к падению, то мы своим дополнительным весом и скоростью придадим ей дополнительную скорость и инерцию и ускорим падение. Поэтому мы должны уже выступать в роли тормозящего это падение», - сказал Аветисян.

«Репрессивная, полуколониальная система восстанавливается, - заявил представитель «Сасна црер», продолжив: - Господин премьер-министр уже доверяет СНБ, это сигнал тревоги».

На вопрос, с какими именно силами «Сасна црер» планирует сформировать реальный альтернативный полюс, вместе с которыми в дальнейшем она также должна создать правительство национального согласия перед досрочными выборами, Варужан Аветисян ответил, что они не хотят называть имен, но речь идет о силах и людях, которые в последние годы боролись против режима.

Что касается досрочных выборов, то «Сасна црер» не планирует для них конкретных сроков. «Мы не планируем досрочные выборы на какой-то месяц или день, естественно, это было бы несерьезно. Мы планируем сформировать тот национально-демократический полюс, который […] потребует и, в случае необходимости, также под влиянием воли народа вызовет такое решение», - сказал Аветисян.

По мнению другого представителя партии, Гарегина Чугасзяна, за полтора года после революции никаких системных изменений так и не произошло. Он подчеркнул, что речь идет не о поимке каких-то людей, а о применении правосудия переходного периода, проведении люстрации, чего так и не было сделано. По мнению «Сасна црер», до сих пор власть не сказала, что государство было захвачено.

«Что сделали страны Прибалтики или страны Восточной Европы? Они провели люстрацию. Во-первых, была проведена агентурная люстрация, в нашем случае также должна быть и экономическая люстрация, потому что те люди, которые в то время имели сверхприбыли, имели их за счет народа, - сказал Чугасзян, добавив: - В конце концов, мы говорим об Армении, эти цифры все знают, имел место отток десятков миллиардов долларов. Лишь маленькая часть всех этих средств была возвращена государству. Чтобы это произошло, вопрос незаконной собственности должен быть ускорен с помощью определенных механизмов».

«Смотрите, мы видим, что решается вопрос [экс-судьи] Узуняна, и Узунян спокойно выезжает из страны. Это означает, что те органы, которые отвечают за это, в первую очередь должны быть очищены. Если мы не очищаем эти органы, эти наши инструменты: революция, правосудие переходного периода, будут бесполезными», - также сказал Гарегин Чугасзян.

Кстати, представители «Сасна црер» встретят Новый год не на площади Республики, а у тюрьмы «Нубарашен». Там содержатся Смбат Барсегян и Армен Билян, обвиняемые в убийстве сотрудников полиции при захвате полка патрульно-постовой службы в 2016 году.