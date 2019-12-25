Эксперт утверждает, что мессидж Пашиняна об участии Карабаха в переговорах не достигает цели

Восприятие международного сообщества по вопросу участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе не изменилось. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил политолог Степан Григорян, подчеркнув, что причиной является плохая работа дипломатических структур Армении.

Напомним, что на состоявшемся на этой неделе совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за прошедшие месяцы восприятие необходимости увеличения вовлеченности Нагорного Карабаха в переговорный процесс существенно укрепилось. Между тем, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к тому же вопросу, заявил, что в 2019 году Армении не удалось изменить переговорный формат, что является успехом азербайджанской дипломатии.

«Ни в каком формате, нигде я не слышал за последний год ни слова, не слышал, чтобы кто-то мне сказал: «Знаете что, вот вы хотите, чтобы Карабах получил статус, но вы знаете, что это трудно». Я такого вообще не слышал, даже на тех форумах, где я выступал, в том числе по вопросу Карабаха. Что я хочу сказать? Это означает, что установка премьер-министра, который является главой государства в парламентской системе, не спускается вниз, грубо говоря, сейчас это технический вопрос», – сказал Григорян

На вопрос, чья в этом вина, вина ли это МИДа, Григорян ответил: «Очевидно, это должно в первую очередь проходить по каналам МИДа. Но моя цель - сказать, что этот важнейший мессидж, от которого Никол Пашинян не отказался и четко продвигает этот мессидж, не распространяется по каналам, в том числе по каналам МИДа, по дипломатическим каналам, по всему миру, и не доходит до международного сообщества, это ясно, здесь и обсуждать нечего».

На замечание, что, по словам премьер-министра, восприятие необходимости увеличения вовлеченности Карабаха возросло, и вопрос, нет ли здесь противоречия между словами премьера и его словами, Степан Григорян ответил: «Премьер-министр, возможно, встречается с разными людьми, которые имеют такое восприятие, а я встречаюсь на своем уровне. Мой уровень достаточно высок, и я говорю премьер-министру, которого уважаю и не скрываю своей поддержки ему, что этого восприятия нет. В конце концов, если есть восприятие, почему Минская группа не соглашается воспринять это? Здесь и сейчас основная функция Никола Пашиняна - понять, почему его установка не спускается на другие уровни, не распространяется на других уровнях».

О том, что официальный Степанакерт должен участвовать в переговорном процессе, сегодня на пресс-конференции заявила также член авторитетной Международной кризисной группы Олеся Варданян, подчеркнув, что для полноценных и предметных переговоров участие Карабаха обязательно.

Кстати, в своем докладе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, опубликованном в этом месяце, Международная кризисная группа предлагает альтернативный вариант, в частности, на первом этапе неформальные переговоры между Баку, Ереваном и Степанакертом, в которых примут участие также независимые эксперты, бывшие официальные лица, представители гражданского общества с трех сторон.

Что касается указываемой Азербайджаном азербайджанской общины Карабаха, то, согласно Международной кризисной группе, они могут быть включены в состав азербайджанской делегации.

Примечательно, что Международная кризисная группа в своем докладе предлагает Армении убедить власти Нагорного Карабаха прекратить строительство новых поселений в районах, окружающих Карабах, в ответ на что Азербайджан пообещает не подавать иски в международные суды по поводу поселений и откажется от дальнейших санкций.

Член Международной кризисной группы Олеся Варданян подчеркивает, что и международное сообщество, и Азербайджан считают строительство новых поселений незаконным, утверждая, что процесс должен быть прекращен. Эксперт подчеркивает, что речь идет не о лишении поддержки людей, уже проживающих на этих территориях, а о хотя бы временном отказе от новых программ по заселению территорий.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, какие программы властей Карабаха по заселению их беспокоят, от которых они предлагают хотя бы на время отказаться, Олеся Варданян сказала, что «после 2016 года лидер Карабаха впервые заявил, что заселение новых территорий является приоритетом для Карабаха». Более того, по словам эксперта, в бюджете Карабаха появилась новая строка, и впервые Карабах начал открыто финансировать строительство новых поселений. По словам члена Международной кризисной группы, если сторонам необходимы переговоры, то в этом вопросе они должны прийти к компромиссу.

Кстати, по словам Олеси Варданян, сейчас Азербайджан проводит серьезную работу по этому вопросу, подавая иски также в Европейский суд по правам человека, Баку формирует новый фронт, цел которого - введение санкций против Армении. И если Азербайджан пойдет по этому пути, то это нанесет ущерб переговорному процессу.