Пашинян уверен, что новоизбранные власти Карабаха будут вовлечены в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта

На состоявшемся сегодня в Ереване совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пшинян выразил уверенность в том, что новоизбранные власти Карабаха, которые получат вотум доверия народа, будут конструктивно вовлечены в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

Ожидается, что президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе состоятся в конце марта или начале апреля следующего года.

Совместное заседание советов безопасности Армении и Карабаха сегодня прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Армении и Карабаха - Армена Саркисяна и Бако Саакяна.

Пашинян подтвердил свою позицию, озвученную на первом совместном заседании советов безопасности в Степанакерте в марте этого года, о том, что вовлеченность официального Степанакерта в переговорный процесс является существенной для достижения прогресса в направлении мирного урегулирования конфликта.

«За прошедшие месяцы восприятие необходимости увеличения этой вовлеченности существенно укрепилось. С этой точки зрения, шаги, предпринятые властями Республики Армения и Республики Арцах (Нагорный Карабах - ред.), дали результат, - сказал премьер-министр Армении, продолжив: - Произошедшие в Армении изменения существенно увеличили субъектность Арцаха и подчеркнули равноправный характер отношений между властями Армении и Арцаха. Во-вторых, изменилась культура принятия решений и роль народа и общества в их решении, не только в Армении, но и в Арцахе».

«Очевидно, что никакого существенного прогресса в арцахской проблеме достичь невозможно без наличия и выражения доверия народа. С этой точки зрения более чем существенно мнение людей, живущих в зоне конфликта, поскольку они будут непосредственными носителями выгод и рисков любого варианта мирного урегулирования. Эта реальность более чем подчеркивает роль народа Арцаха и избранных им властей в процессе мирного урегулирования. Предстоящие в Арцахе в марте будущего года выборы с этой точки зрения получают дополнительную важность. Все основополагающие документы, направленные на урегулирование конфликта, либо содержат ссылку на участие избранных властей Арцаха, либо были утверждены представителями избранных властей Арцаха», - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал «крайне странными» негативные оценки некоторых структур относительно выборов в Карабахе, потому что если избранные представители должны представлять народ Карабаха в переговорном процессе, как еще эти избранные представители могут быть избраны, если не путем выборов.

«И поэтому я более чем уверен, что новоизбранные власти Арцаха, которые получат вотум доверия своего народа и будут нести его с ответственностью, будут конструктивно вовлечены в мирный процесс. Армения продолжит выступать в качестве гаранта всеобъемлющей безопасности Арцаха», - отметил премьер-министр Армении.

«Эта роль Армении будет подразумевать тесное сотрудничество с новыми властями Арцаха, которые будут сформированы после выборов, - подчеркнул Пашинян, продолжив: - В этом году результаты мирного процесса [по урегулированию карабахского конфликта] скромные, однако были достигнуты две важные договоренности, которые касаются создания благоприятной среды для установления мира и подготовки населения к миру».

«Эти договоренности имели два практических значения: несмотря на периодические нарушения режима прекращения огня, в целом, всем сторонам удалось избежать военной эскалации и держать ситуацию под контролем. Однако нарушения режима прекращения огня продолжают приводить к человеческим жертвам, угрожают гражданскому населению зоны конфликта и подрывают мирный процесс. Не менее важны программы по подготовке народов к миру, в рамках которых имел место обмен журналистами», - сказал премьер-министр.

Завершая свое выступление, премьер-министр Армении заявил, что карабахский конфликт не имеет военного решения, подобные попытки будут иметь катастрофические последствия в первую очередь для Азербайджана, особенно с учетом беспрецедентного количества и качества оружия и боеприпасов, которые Армения приобрела в течение последних полутора лет.

На сегодняшнем заседании выступил также лидер Нагорного Карабаха, отметив, что Армения и Карабах являются неотъемлемыми частями одной родины, у них общие цели и видение.

«Мы выступаем за мирное урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, полноценное участие Республики Арцах во всех этапах переговорного процесса. Мы приветствуем политику и шаги официального Еревана по восстановлению полноценного формата переговорного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Что касается окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, хочу еще раз подчеркнуть, что для нас не может быть возврата к прошлому, будь то с точки зрения статуса или границ», - отметил Бако Саакян.