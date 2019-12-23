В карабахском вопросе создалась возможность для прорыва – Международная кризисная группа

В карабахском вопросе создалась возможность достигнуть прорыва, утверждают в следящей за урегулированием конфликта Международной кризисной группе, в которую входят бывшие высокопоставленные дипломаты, государственные чиновники, авторитетные эксперты и аналитики.

Утверждая, что позиции сторон все еще далеки друг от друга, группа одновременно настаивает на том, что переговоры могут предотвратить возможную новую эскалацию на фоне продолжающегося наращивания военной мощи в регионе и проложить путь к окончательному урегулированию конфликта.

Доклад этого года озаглавлен «Выход из тупика». С этой целью эксперты предлагают сосредоточиться на трех вопросах, относительно которых стороны со времен войны 1990-х годов выступали с противоположных позиций.

Первое – это судьба территорий, окружающих Нагорный Карабах. «Азербайджанцы были вынуждены покинуть эти районы во время войны, вместо них там поселились армяне, выдворенные из Азербайджана», - отмечают эксперты, настаивая на том, что для выхода из тупика Армения может убедить власти Нагорного Карабаха прекратить строительство новых поселений в этих районах, если Азербайджан в свою очередь пообещает не подавать иски в международные суды по поводу поселений и откажется от дальнейших санкций. «Это создаст благоприятную атмосферу на переговорах», - убеждены в Международной кризисной группе.

Второй вопрос, который, по мнению экспертов, может открыть путь к урегулированию, - это переговоры о развертывании международной миротворческой миссии в зоне конфликта, ее составе и мандату. «Такая миссия может помочь минимизировать насилие, создать условия для мира и обеспечить выполнение мирного соглашения, если оно будет подписано», - заверяет Международная кризисная группа, отмечая, что с 1994 года эта идея периодически вводилась в оборот, особенно со стороны России, но до сих пор не была реализована.

Третий и самый сложный вопрос – это статус Карабаха. «Требование Армении и Степанакерта – государственность. Азербайджан в лучшем случае готов предложить Карабаху самоуправление в своем составе», - отмечают эксперты, добавляя, что позиции еще очень далеки друг от друга, но есть признаки прогресса. «Высокопоставленные официальные лица в Азербайджане начали изучать то, к чему приведет предоставление автономии Карабаху и как можно организовать референдум о статусе. Правда, их представления далеки от решений, приемлемых для Еревана или Степанакерта, но они могут обеспечить основу для обсуждения вопроса», - отмечают эксперты, которые несколько месяцев назад посетили Армению и Азербайджан.

«Возвращение за стол переговоров будет трудным, но это единственный путь, по которому Армения и Азербайджан могут выйти из тупика», - подчеркивается в докладе Международной кризисной группы. Вместе с тем, эксперты группы предупреждают: «Если стороны будут медлить, они могут упустить шанс добиться прогресса».