Сурен Папикян: «Оцениваю нашу работу в уходящем году как удовлетворительную»

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян оценивает работу, проделанную в уходящем году в возглавляемой им сфере, как удовлетворительную.

«Я оцениваю ее, по меньшей мере, удовлетворительно, потому что мы смогли решить поставленные перед нами задачи, и собираемся улучшить наш показатель в 2020 году, доведя его до отличного», - заявил министр.

Сурен Папикян на сегодняшней пресс-конференции по итогам года около получаса рассказывал о достижениях за прошедший год. «Самым заметным для общественности, пожалуй, является дорожное строительство», - подчеркнул министр.

Около двух недель назад премьер-министр Никол Пашинян сделал сенсационное заявление о том, что вся государственная система сопротивляется революции, и все достижения фиксируются вопреки системе государственного управления.

Мы поинтересовались у министра, удалось ли в руководимой им сфере сломать это сопротивление, на что Папикян ответил: «В системе есть подчеркнутая бумажная бюрократия, такой тяжелый этап, преодолеть который просто физически и для нервов достаточно тяжело. Я не знаю, для чего это было создано, я, по крайней мере, в нашем министерстве прилагаю усилия, чтобы добиться в содержательном плане того, чтобы то, чего я ожидаю, чего ожидают руководители, сотрудники нижнего звена обеспечивали».

Бывшие члены правительства Мане Тандилян и Арцвик Минасян, комментируя заявление премьер-министра о сопротивлении государственной системы управления революции, обвинили руководящий состав правительства. Член АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян сказал, что власть пытается свалить вину за неудачи на сотрудников нижнего звена. А депутат оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Мане Тандилян отметила, что если спустя полтора года после революции правительство не смогло решить эту проблему, значит, оно не способно на это.

Мы спросили Сурена Папикяна, есть ли в этом вина высшего звена, министров, на что он ответил: «Я не разговаривал с г-ном Арцвиком Минасяном на эту тему, но с коллегой Мане Тандилян у нас точно был разговор на эту тему. И сваливать это на руководителей, на меня, на нее в прошлом, на аппарат или на премьер-министра никто не имеет морального права, потому что мы работали с системой, разрушение которой в один момент не исходит из интересов государства, а более спокойное и устойчивое изменение требует времени», - ответил министр.

Тандилян и Минасян, проработавшие в революционном правительстве в течение 6-7 месяцев, также назвали жесткое заявление премьер-министра «директивой о начале кадрового погрома». Сурен Папикян на это возразил, что даже на этапе оптимизации министерств «погромов» они не устраивали, а оптимизации ожидаются.

«Думаю, это вопрос получения политических дивидендов, потому что на данном этапе оппозиция, естественно, не упустит возможности покритиковать правительство в этом направлении. Ведь это факт, что будут сокращены 40-50 человек. Разве не должны наши оппозиционные коллеги завоевать политические симпатии этих 40-50 человек? Они должны это сделать», - добавил он.

Министр территориального управления и инфраструктур не обошел и не менее скандальную в этом году тему повышения зарплат министров, замминистров и губернаторов, а также выплату им щедрых премий. Он пояснил, что выросли не только зарплаты министров, а премии были распределены в соответствии с эффективностью работы.

«Со второй половины 2019 года, когда было сформировано наше новое министерство, и до сих пор средняя зарплата в нашем министерстве составляет 378 тыс. драмов, речь идет о чистой зарплате, без налогов. В то время как в 2018 году средняя зарплата составляла 263 тыс. драмов. То есть, я этим хочу зафиксировать, что стартовавшая в 2018 году и достигшая своей первичной стадии в 2019 году оптимизация фиксирует свой важный результат. Мы имеем хромающие звенья, которые должны работать в соответствии с выплачиваемой им зарплатой. Это я говорю к всеобщему сведению, и я неоднократно говорил, пусть никто не жалуется: почему Погос получает больше, чем я. Хорошо работай - получай больше», - заявил он.

Что касается обвинений в адрес действующего правительства со стороны представителей бывшей власти, что нынешняя власть продолжает программы своих предшественников, то Сурен Папикян ответил, что в течение полугода они также были заняты модернизацией просроченных и невыполненных кредитных обязательств прежней власти.